Манафорт мог получить от Киева и Москвы до $100 млн - СМИ

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы могли получить от 80 до 100 миллионов долларов от "промосковских" украинских и российских клиентов, пишет со ссылкой на расследования ФБР американское издание Miami Herald.

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Два источника, знакомые с расследования, сообщили, что следователи ФБР работают над подтверждением информации о том, что Манафорт и консалтинговые фирмы, которые он возглавлял, за десятилетие получил от 80 до 100 миллионов долларов "от промосковских украинских и российских клиентов".

Источники также отмечают, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Манафорта, пытаясь установить, уклонялся ли он от выплаты налогов и участвовал ли в каких-либо схемах по отмыванию денег, а охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов стала важным этапом расследования.

Как сообщалось, что Манафорт подал в минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов. Однако документы Манафорта, представленные в Минюст США, не охватывают весь период его работы в Украине. В частности, в записях "амбарной книги" ПР упоминаются $12,7 млн, которые предназначались для фирмы Манафорта с 2007 по 2012 гг.

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В начале августа агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта, поскольку он, как бывший глава избирательной кампании президента Дональда Трампа, также является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.