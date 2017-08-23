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    Манафорт мог получить от Киева и Москвы до $100 млн - СМИ

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    "Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины" (147)

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    По данным источников, специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Пола Манафорта, пытаясь установить, уклонялся ли он от выплаты налогов.
    Пол Манафорт
    скриншот видео ABC News

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы могли получить от 80 до 100 миллионов долларов от "промосковских" украинских и российских клиентов, пишет со ссылкой на расследования ФБР американское издание Miami Herald.

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    Два источника, знакомые с расследования, сообщили, что следователи ФБР работают над подтверждением информации о том, что Манафорт и консалтинговые фирмы, которые он возглавлял, за десятилетие получил от 80 до 100 миллионов долларов "от промосковских украинских и российских клиентов".

    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
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    Источники также отмечают, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Манафорта, пытаясь установить, уклонялся ли он от выплаты налогов и участвовал ли в каких-либо схемах по отмыванию денег, а охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов стала важным этапом расследования.

    Как сообщалось, что Манафорт подал в минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов. Однако документы Манафорта, представленные в Минюст США, не охватывают весь период его работы в Украине. В частности, в записях "амбарной книги" ПР упоминаются $12,7 млн, которые предназначались для фирмы Манафорта с 2007 по 2012 гг.

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    В начале августа агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта, поскольку он, как бывший глава избирательной кампании президента Дональда Трампа, также является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

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