Выявлены новые финансовые связи Манафорта с Россией - NBC

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КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование утверждает, что обнаружил данные о многомиллионном займе организации, связанной с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, со стороны компании российского миллиардера Олега Дерипаски.

В частности, как сообщает телеканал, 26 миллионов долларов были направлены из компании Oguster Management Ltd., якобы принадлежащей Дерипаске, в Yiakora Ventures Ltd., на которую "непосредственно влияют интересы Манафорта". Займ был классифицирован как "погашаемый по требованию".

Согласно утверждениям NBC, общая сумма сделок между Манафортом и Дерипаской за последние десять лет достигает 60 миллионов долларов.

Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс выступило в марте с утверждением, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт работал на миллиардера Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. Согласно данным неназванных осведомленных источников и деловой документации, попавшей в распоряжение Ассошиэйтед Пресс, Манафорт и Дерипаска подписали 10-миллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году, и поддерживали бизнес-связи по меньшей мере до 2009 года. В этих документах содержатся стратегические планы Манафорта и учетные записи о многомиллионных трансферах, сообщало агентство. СМИ также сообщали, что в период работы на Манафорта его помощник Гейтс занимался контрактами в Украине, в том числе с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Дерипаска назвал ложью информацию, распространенную агентством. В Белом доме, как и в Кремле, опровергают наличие подобных связей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к контактам Дерипаски и Манафорта.

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Экс-глава ФБР Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором по расследованию в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.