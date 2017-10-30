Манафорт явился в ФБР для предъявления обвинения по "делу РФ"

Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему будут предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США, сообщает телеканал CNN.

Ранее телеканал сообщал, что спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения еще в пятницу, однако имя обвиняемого не называлось. СМИ сообщали, что обвиняемый, возможно, будет арестован.

Газета New York Times в свою очередь отмечала, что, помимо Манафорта, обвинения предъявлены его деловому партнеру Рику Гейтсу, который также должен предстать перед правосудием в понедельник.

Paul Manafort walked into the FBI field office in Washington D.C., using the front door https://t.co/U2QVWiCKep https://t.co/TF46b9OzZn — CNN (@CNN) 30 октября 2017 г.

Спецпрокурор Мюллер проверял возможные финансовые нарушения со стороны Манафорта. Тот в свою очередь отрицал обвинения. Кроме того, параллельно прокуратура Манхэттена проводит в отношении Манафорта расследование о возможном отмывании денег.

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Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".