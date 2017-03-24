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    В мире

    Обвиняемый в связях с РФ Манафорт даст показания в конгрессе США

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    Как сообщил представитель сената, бывший советник президента США Дональда Трампа Пол Манафорт согласился добровольно ответить на вопросы комитета.
    Пол Манафорт
    скриншот видео ABC News

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт согласился дать показания перед комитетом по разведке палаты представителей конгресса США, сообщил глава комитета Девин Нунес.

    Пол Манафорт
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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    Манафорт, а также ряд других бывших помощников Трампа подозреваются демократами в контактах с российскими властями, в связи с чем в конгрессе США начато расследование.

    "Вчера "Совет Пола Манафорта" связался с комитетом, чтобы предложить комитету задать вопросы их клиенту. Мы благодарим господина Манафорта за добровольное согласие и призываем всех остальных, кто имеет информацию по данному вопросу, добровольно дать показания в комитете", — сказал Нунес в пятницу журналистам.

    Ряд изданий в США ранее сообщили, что записи телефонных разговоров и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа 2016 года, а также другие соратники Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в течение предвыборного года. Сам Пол Манафорт отрицает такую связь.

    Кроме того, в среду центральной темой многих мировых СМИ стала новость о том, что десять лет назад Манафорт работал на российского миллиардера Олега Дерипаску якобы с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве.

    Издание Washington Post сообщило, что Манафорт подтвердил наличие контракта с Дерипаской, однако подчеркнул, что делал это вне политики и не имел никаких связей с российским правительством.

    Как заявил ранее РИА Новости официальный представитель российского миллиардера, Манафорт оказывал Дерипаске консультации по инвестициям. Представитель бизнесмена добавил, что в настоящее время данные контракты с Манафортом являются предметом судебного разбирательства.

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