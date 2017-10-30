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30.10.201717:17
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    Манафорт отмывал средства, полученные от работы на Украину - обвинение

    (обновлено: )30120
    В обвинительном заключении говорится, что между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства и Партии регионов- они "получили десятки миллионов долларов дохода от своей работы на Украину".
    Пол Манафорт
    AP Photo/Matt Rourke

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер Рик Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006-2015 годах и при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов, говорится в обвинительном заключении.

    Пол Манафорт
    скриншот видео ABC News
    Манафорт явился в ФБР для предъявления обвинения по "делу РФ"

    "Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов — украинской политической партии, чей лидер Виктор Янукович был президентом в 2010-2014 годах, — а также самого Януковича и "Оппозиционного блока", преемника Партии регионов, сформированного после того, как в 2014 году Янукович бежал в Россию. Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от своей работы на Украину. Чтобы спрятать выплаты из Украины от властей США, с 2006 до 2016 года Манафорт и Гейтс отмывали деньги через десятки американских и иностранных корпораций, компаний и банковских счетов", — говорится в обвинительном заключении.

    В частности, в заключении говорится, что лично Манафорт обвиняется в отмывании 18 миллионов долларов, всего через оффшорные счета прошло до 75 миллионов долларов. Их деятельность велась с указания Януковича и касалась, в частности, санкций против Украины, выборов и уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в заключении.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".

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    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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