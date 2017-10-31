Убийство Окуевой подрывает доверие к спецслужбам Украины - нардеп

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Происшествия, подобные убийству добровольца Амины Окуевой, подрывают доверие к правоохранительным органам и спецслужбам Украины, считает народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена", открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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"Еще одна смерть… Мирная территория становится мирной только условно. Понятно, что все предусмотреть и предвидеть невозможно — война есть война. Но сложно отрицать и то, что каждый такой удар еще больше подрывает доверие к правоохранительным органам и спецслужбам. И это при том, что за три года военных условий у нас выросла целая волна хороших офицеров, солдат, разведчиков и службистов. Вот только в почете не они. "Лицо" спецслужбам и органам делают тыловики, обеспечивающие работу теневых потоков, прослушку политических оппонентов и "отработку" бизнеса. Мне сложно представить себе такое в Израиле или любой другой воюющей стране. А пока они заняты собой, мы начинаем привыкать к убийствам, взрывам, терактам и покушениям на наших улицах…" — написал Найем на своей странице в Facebook.

Facebook Мустафы Найема Комментарий Мустафы Найема об убийстве Амину Окуевой

Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего, представившегося французским журналистом.