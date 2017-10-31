наверх
31.10.201706:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Убийство Окуевой подрывает доверие к спецслужбам Украины - нардеп

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (15)

    (обновлено: )11420
    Народный депутат Мустафа Найем заявил, что в Украине появилось много хороших офицеров, солдат, разведчиков и службистов, однако "лицо" спецслужбам делуют не они, а "тыловики, обеспечивающие работу теневых потоков".
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Происшествия, подобные убийству добровольца Амины Окуевой, подрывают доверие к правоохранительным органам и спецслужбам Украины, считает народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем. 

    Амина Окуева и Адам Осмаев
    Facebook Амины Окуевой
    Амина Окуева. Основные факты из биографии

    В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена", открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

    Смотрите также: Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

    "Еще одна смерть… Мирная территория становится мирной только условно. Понятно, что все предусмотреть и предвидеть невозможно — война есть война. Но сложно отрицать и то, что каждый такой удар еще больше подрывает доверие к правоохранительным органам и спецслужбам. И это при том, что за три года военных условий у нас выросла целая волна хороших офицеров, солдат, разведчиков и службистов. Вот только в почете не они. "Лицо" спецслужбам и органам делают тыловики, обеспечивающие работу теневых потоков, прослушку политических оппонентов и "отработку" бизнеса. Мне сложно представить себе такое в Израиле или любой другой воюющей стране. А пока они заняты собой, мы начинаем привыкать к убийствам, взрывам, терактам и покушениям на наших улицах…" — написал Найем на своей странице в Facebook.

    Facebook Мустафы Найема
    Комментарий Мустафы Найема об убийстве Амину Окуевой

    Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего, представившегося французским журналистом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Протесты под Радой и блокирование Roshen
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Мосийчук. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука