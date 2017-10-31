Гибель Окуевой расследуется по статье "Умышленное убийство"

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители квалифицировали гибель чеченского добровольца Амины Окуевой как умышленное убийство, заявил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена".

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"Полиция Киевской области открыла производство предварительно по ст.115 УК "Умышленное убийство", — сообщил Тракало.

В свою очередь глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что убийство Амины Окуевой пока не рассматривается как теракт.

Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом.