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    Гибель Окуевой расследуется по статье "Умышленное убийство"

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    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (11)

    (обновлено: )3740
    В понедельник вечером, 30 октября, под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита.
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители квалифицировали гибель чеченского добровольца Амины Окуевой как умышленное убийство, заявил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

    Комментарий Адама Осмаева по поводу покушения. Видео
    Канал на Youtube LB.ua
    Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

    В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена".

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    "Полиция Киевской области открыла производство предварительно по ст.115 УК "Умышленное убийство", — сообщил Тракало.

    В свою очередь глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что убийство Амины Окуевой пока не рассматривается как теракт.

    Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего Алекса Вернера, представившегося французским журналистом.

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