Манафорта отправили под домашний арест

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КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса поместили под домашний арест, сообщает агентство Блумберг.

Между тем, Манафорт и Гейтс отрицают свою вину.

Телеканал CNN сообщил, что правительство обратилось к суду с просьбой назначить залог в десять миллионов долларов для Манафорта и в пять миллионов долларов для Гейтса.

В понедельник бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.