наверх
30.10.201721:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Манафорта отправили под домашний арест

    (обновлено: )31
    Правительство обратилось к суду с просьбой назначить залог в десять миллионов долларов для Манафорта и в пять миллионов долларов для Гейтса.
    Пол Манафорт
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса поместили под домашний арест, сообщает агентство Блумберг.

    Пол Манафорт
    скриншот видео ABC News
    Манафорт явился в ФБР для предъявления обвинения по "делу РФ"

    Между тем, Манафорт и Гейтс отрицают свою вину.

    Телеканал CNN сообщил, что правительство обратилось к суду с просьбой назначить залог в десять миллионов долларов для Манафорта и в пять миллионов долларов для Гейтса.

    В понедельник бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Протесты под Радой и блокирование Roshen
    Всеволод Степанюк
    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Мосийчук. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука