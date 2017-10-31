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    Расстрел Окуевой. Полиция озвучила новые подробности

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    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (18)

    (обновлено: )210543
    В пресс-службе областной полиции сообщили, что в настоящее время продолжается операция "Сирена" в Киевской области - останавливаются транспортные средства в поисках злоумышленников, которые "могли осуществить этот расстрел".
    На месте, где погибла Амина Окуева
    Фото: соцсети

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович озвучил подробности стрельбы, в результате которой погибла пресс-секретарь батальона им. Джохара Дудаева Амина Окуева, а ее муж Адам Осмаев был ранен.

    "Сейчас повторно начали работу следственно-оперативная группа и эксперты. Мы начинаем осмотр места событий при дневном свете", — сказал он утром во вторник в эфире 112 Украина.

    По его словам, операция "Сирена" в Киевской области еще продолжается.

    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    Facebook Володимир Медушівський
    Убийство Амины Окуевой под Киевом. Работа экспертов на месте ЧП

    "Мы останавливаем транспортные средства в поисках злоумышленников, которые могли осуществить этот расстрел", — добавил Жукович, напомнив, что открыто уголовное производство по статье "заказное умышленное убийство".

    На вопрос прокомментировать данные местных жителей о двух злоумышленниках, причастных к стрельбе, он ответил, что вся информация собирается, но не разглашается число преступников, как и данные об оружии, поскольку продолжаются следственно-оперативные действия.

    Жукович также сообщил, что состояние Осмаева — удовлетворительное, он находится в одном из военных госпиталей столицы.

    Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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    В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

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