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    На СБУ обрушились с критикой за отсутствие охраны у Окуевой и Осмаева

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    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (16)

    (обновлено: )29402
    Активист Евромайдана и журналист Ирма Крат возмущена, что Адама Осмаева и его жену не охраняла "Альфа". Она также связала взрыв в Киеве, в котором пострадал Игорь Мосийчук, и стрельбу, вследствие которой погибла Окуева.
    Амина Окуева. Архивное фото
    facebook.com/c14news

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Журналист и активист Евромайдана Ирма Крат раскритиковала Службу безопасности Украины за отсутствие охраны у выходца из Чечни Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой, автомобиль которых был обстрелян в Киевской области в понедельник.

    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    Facebook Володимир Медушівський
    Убийство Амины Окуевой под Киевом. Работа экспертов на месте ЧП

    Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что накануне вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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    "Мне кажется, что это сделали для того, чтобы списать теракт, совершенный на Игоря Мосийчука, на Кадырова, к которому он ну явно не имеет никакого отношения. (…) Второй вопрос, к СБУ. (…) Почему их не охраняла "Альфа", когда же была угроза их жизни? Ой, я не могу. Боже мой, где ваш профессионализм, или вы сами и являетесь убийцами? Я уже совсем ничего не понимаю", — написала Крат на своей странице в Facebook.

    Ирма Крат/Facebook, 31 октября 2017

    Комментируя убийство Окуевой, сам народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал, что его "сломанная рука сжимается до боли", а также пригрозил "рвать зубами".

    "Кто должен стать следующей жертвой кадыровцев, чтобы их начали пачками арестовывать в Киеве, где они свободно гуляют по улицам?" — написал он в этой же соцсети.

    Игорь Мосийчук/Facebook, 31 октября 2017
    Игорь Мосийчук/Facebook, 31 октября 2017

    В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

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