На СБУ обрушились с критикой за отсутствие охраны у Окуевой и Осмаева

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Журналист и активист Евромайдана Ирма Крат раскритиковала Службу безопасности Украины за отсутствие охраны у выходца из Чечни Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой, автомобиль которых был обстрелян в Киевской области в понедельник.

Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что накануне вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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"Мне кажется, что это сделали для того, чтобы списать теракт, совершенный на Игоря Мосийчука, на Кадырова, к которому он ну явно не имеет никакого отношения. (…) Второй вопрос, к СБУ. (…) Почему их не охраняла "Альфа", когда же была угроза их жизни? Ой, я не могу. Боже мой, где ваш профессионализм, или вы сами и являетесь убийцами? Я уже совсем ничего не понимаю", — написала Крат на своей странице в Facebook.

Ирма Крат/Facebook, 31 октября 2017

Комментируя убийство Окуевой, сам народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал, что его "сломанная рука сжимается до боли", а также пригрозил "рвать зубами".

"Кто должен стать следующей жертвой кадыровцев, чтобы их начали пачками арестовывать в Киеве, где они свободно гуляют по улицам?" — написал он в этой же соцсети.

Игорь Мосийчук/Facebook, 31 октября 2017

Игорь Мосийчук/Facebook, 31 октября 2017

В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.