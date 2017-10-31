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31.10.201705:22
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    Фотоленты

    Убийство Амины Окуевой под Киевом. Работа экспертов на месте ЧП

    Тема:

    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (14)

    (обновлено: )101
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом
    Facebook Володимир Медушівський
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН

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    На месте гибели Амины Окуевой под Киевом

    В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена", открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

    Смотрите также: Осмаев сообщил детали покушения, в результате которого погибла Окуева

    Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего, представившегося французским журналистом.

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