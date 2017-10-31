Убийство Амины Окуевой под Киевом. Работа экспертов на месте ЧП

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена", открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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Напомним, 1 июня в Киеве в результате покушения из пистолета был тяжело ранен Адам Осмаев. Во время перестрелки Окуева ранила нападавшего, представившегося французским журналистом.