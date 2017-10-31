"Готовы ко встрече с очередными киллерами". Последнее фото с Окуевой

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь батальона им. Джохара Дудаева Амина Окуева за два дня до гибели разместила на своей странице в Facebook последние фотографии с отдыха с друзьями.

"Веселое было путешествие", – прокомментировала она сообщение друга Казбека Куразова.

"Мы готовы ко встрече с очередными киллерами", – говорилось в его посте.

Амина Окуева/Facebook, 28 октября 2017

Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.