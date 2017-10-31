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    "Готовы ко встрече с очередными киллерами". Последнее фото с Окуевой

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    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой (17)

    (обновлено: )97504
    На последних фотографиях, выложенных на странице Амины Окуевой в Facebook, она запечатлена с мужем и друзьями. "Мы готовы ко встрече с очередными киллерами", – говорилось в подписи Казбека Куразова к снимкам.
    Амина Окуева. Архивное фото
    Правый сектор. Киев/Facebook

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь батальона им. Джохара Дудаева Амина Окуева за два дня до гибели разместила на своей странице в Facebook последние фотографии с отдыха с друзьями.

    "Веселое было путешествие", – прокомментировала она сообщение друга Казбека Куразова.

    "Мы готовы ко встрече с очередными киллерами", – говорилось в его посте.

    Амина Окуева/Facebook, 28 октября 2017

    Ранее член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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    В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

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    Амина Окуева. Архивное фото
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