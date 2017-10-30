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30.10.201710:30
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    Россия обсуждает внесудебное урегулирование долга с Украиной - Минфин РФ

    (обновлено: )53315
    По словам заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, Москва обсуждает внесудебное урегулирование долга с Украиной через посредников, прямых контактов с Киевом нет.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Россия обсуждает через посредников внесудебное урегулирование долга с Украиной, но прямых контактов с Киевом нет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

    "С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты", — отметил замминистра.

    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic
    Всплыл вопрос долга Украины перед РФ в размере $3 млрд

    Глава Минфина РФ Антон Силуанов 29 октября заявил, что Россия открыта к переговорам с украинскими коллегами, основное условие — возврат долга в полном объеме.

    Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому дело было передано в суд, а 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг.

    Высокий суд Лондона в июле конкретизировал вердикт, вынесенный 29 марта, уточнив полную суму долга и штрафных процентов; каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

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    Кроме того, суд обязал Украину возместить РФ часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 миллиона фунтов стерлингов, 50% которых дебитор должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Более того, суд постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Украиной в июне текущего года апелляции на вердикт Высокого суда Лондона. Слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.

    В сентябре Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной, перечислив 1,16 миллионов фунтов стерлингов, сообщал Минфин РФ.

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