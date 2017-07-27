Долг перед РФ: власти Украины просто выиграли время - эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Украина не будет возвращать России три миллиарда долларов из кредита Виктора Януковича до завершения рассмотрения апелляции. Такое решение сегодня принял Высокий суд Лондона. Этим решением судья Уильям Блэр фактически остановил решение Лондонского суда, принятое в марте.

Тогда было принято ускоренное рассмотрение иска России о возврате трех миллиардов долларов и отвергнуты все аргументы украинской стороны, в том числе обвинения Российской Федерации в политическом давлении на Украину. В июне Украина обжаловала это решение в Апелляционном суде Лондона.

До завершения апелляционного процесса, который должен начаться в январе 2018 года, вопрос по три-миллиардному долгу заморожен. Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и экс-президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита суммой 15 миллиардов долларов через продажу украинских облигаций.

Тогда же на Ирландской фондовой бирже Россия выкупила украинские ценные бумаги на три миллиарда долларов. В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату трех миллиардов долларов по еврооблигациям.

Тему о возвращении Украиной долга России в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви скажете як експерт про судове рішення?

– Наразі це доволі прогнозоване рішення, тому що, дійсно, до завершення розгляду справи по суті рішення першої інстанції про його виконання призупинене. Тобто воно не відмінене. Воно призупинене. Це нормальна європейська і британська практика. Тому нічого дивного в процесі апеляції поки не відбулося.

Що це дає Україні?

– Україні це дає можливість все ж таки не збільшувати внутрішній держборг для того, щоб покрити зовнішній держборг і більш-менш плавно, без зривів вийти на нормальні показники, які були заплановані у бюджеті на 2017 рік.

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Це можна назвати хорошою новиною?

– Так, звичайно, це дуже гарна новина і для України, і для уряду України, в принципі, для тієї політичної еліти, яка зараз знаходиться при владі.

Тобто питання повернення кредиту по Януковичу вирішено і не на українську користь? Тому у влади немає важелів, щоб відстояти свою позицію щодо кредиту, цього боргу?

– Важелі є і ці важелі будуть полягати у тому, чи зможе українська сторона обґрунтувати, що це, дійсно, був тиск з боку РФ на конкретно одну особистість. Тобто і чи зможе вона представити це не міждержавними стосунками, а особистісними стосунками.

Тобто якщо ми зможемо довести в Лондоні, що дійсно був тиск і тиск міг бути з одного чи іншого боку, тоді європейські норми дозволяють взагалі не виплачувати боргові зобов'язання, які були набуті під час тиску. А якщо Україна цього не зможе довести, то вже в квітні наступного року ми можемо отримати рішення щодо обов'язкового погашення цього держборгу.

Але тоді у України є ще один механізм, який колись застосовувала пані Наталя Яресько, це невиплата по кредитам. Тобто такий собі тимчасовий технічний дефолт.

А хто зараз в українській владі керує процесом повернення грошей чиновників Януковича?

– Наразі там трияка структура. Тобто саме з одного боку, це НАБУ і ГПУ, які шукають ці гроші. З другого боку, це Мінюст, який, якщо є спір з іноземною державою, вони ведуть ці справи. І з третього боку це Мінфін, який потім розпоряджається цими грошима.

Хто з українського політикуму може записати це рішення Лондонського суду собі в актив як перемогу?

– Звичайно, це найперше Мінюст, тому що вони займалися пошуком фірми та договорними стосунками з фірмою, яка захищає наші інтереси в Високому лондонському суді.

В цілому, в поверненні інших грошей Януковича і його оточення, зараз ведеться робота?

– Наразі пошук йде, але після того, як Янукович був знятий з розшуку в Інтерполі, а його рахунки в іноземних фінансових установах були розморожені, то в принципі вже все, що знаходиться за межами України, доволі складно буде реквізувати, якщо не буде доведена вина Януковича та його поплічників.

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Поки що у нас немає прецедентів, коли він або його сторонники були засуджені хоча б в Україні, хоча б в будь-якій формі. Відповідно, ми можемо говорити лише про ті гроші, які є в Україні, які можуть бути реквізовані з залученням механізму спецконфіскації, яка дійсно наразі є, але механізм спецконфіскації може бути застосований відносно українського законодавства лише в тих випадках, коли відносно сторони, яка може бути залучена до процесу, є обґрунтовані підстави вважати, що гроші дійсно набуті злочинним шляхом.

Тобто виходячи з цього, у мене дуже велике питання, на підставі чого взагалі були вилучені ті гроші, які ми кажемо гроші Януковича, там здається було півтора мільярди доларів, так, і на підставі чого остаточне рішення з цього воно публікувалося, але коли журналісти робили запит на ГПУ, що все-таки надали всі факти справи, або апеляція, або факти по апеляції, то ГПУ мовчить.

Мені здається, в повністю законний спосіб, ті гроші, які можна віднести до грошей Януковича, вони звичайно будуть реквізуватися в Україні, але це буде закінчуватися тим, що люди, у яких забрали ці гроші, вони через європейські інстанції будуть доводити, що Янукович і його поплічники не мають до цих грошей жодного відношення і Україна буде попадати на дуже некрасиві рішення ЄСПЛ.

Але проблема в тому, що такі рішення можливі лише через роки два-три, і дана політична еліта розуміє, що 2019 року, не факт, що вони будуть при владі, а гроші і результати потрібні зараз. Тому вони використовують такий напівлегальний механізм.

Які шанси на те, що закон про спецконфіскацію буде ухвалений?

– В Україні вже є спецконфіскація, і закон про спецконфіскацію був прийнятий ще в 2015 році. Він дійсно відповідав європейським нормам. А те, що зараз намагаються створити українці і розповісти, що це спецконфіскація, це насправді просто злочинний механізм, коли гроші можуть бути забрані у юридичних та фізичних осіб, лише на підставі думки слідчого.

І знову ж таки, там тільки я знаю чотири редакції закону про спецконфіскацію, і я зараз говорю про останню. І навіть остання з усіма допрацюваннями, вона не є досконалою. І шансів на те, що її приймуть в тих формулюваннях, які є зараз, на мою думку, дуже мало.

Дуже мало, хоча б виходячи з того, що подання на спецконфіскацію має робити генпрокурор, а коаліція зараз більше працює на Володимира Гройсмана і вона не зацікавлена в посиленні позицій ГПУ.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что работа ГПУ по делу Януковича направлена на пиар-эффекты, а адвокат, Станислав Батрин считает, что одна процедурная ошибка прокуратуры может легитимизировать Януковича.