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    Россия

    РФ не рассчитывает на возврат Украиной долга в $3 млрд до решения суда

    (обновлено: )16930
    До апелляции на возврат средств в России не рассчитывают, однако рассчитывают на исполнение Украиной другого обещания этого суда о компенсации части судебных издержек, понесенных РФ, до среды, 20 сентября.
    Здание министерства финансов РФ
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина/Прайм. Россия не рассчитывает на возврат Украиной долга в 3 миллиарда долларов до решения апелляционного суда, сообщил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

    "До апелляции на возврат средств мы не рассчитываем, хотя рассчитываем на исполнение Украиной другого обещания этого суда о компенсации части судебных издержек, понесенных Россией, до завтрашнего числа", — сказал он.

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    Суверенные евробонды Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже Украина предложила России реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому дело было передано в суд, и 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Киев выплатить долг.

    В июле Высокий суд Лондона конкретизировал вердикт, уточнив полную сумму долга и штрафных процентов: каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

    Кроме того, суд обязал Украину возместить РФ часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 миллиона фунтов стерлингов, 50% которых Киев должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Более того, суд постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения ею обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Киевом апелляции на вердикт Высокого суда Лондона. Слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.

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