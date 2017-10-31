Разгул стихии. Непогода лишила света населенные пункты в семи областях

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В результате порывов ветра в ночь на вторник произошло обесточивание 94 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области без электроснабжения остались 27 населенных пунктов, в Житомирской — 19, в Сумской — 17, в Хмельницкой — 13, в Ивано-Франковской — 8, в Черновицкой — 7, в Днепропетровской — 3.

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В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

Накануне около 400 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды.