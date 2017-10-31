наверх
31.10.201709:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Разгул стихии. Непогода лишила света населенные пункты в семи областях

    Тема:

    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые (189)

    (обновлено: )65
    По данным пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в ночь на вторник без света остались 94 населенных пункта. Наибольшее количество - в Киевской и Житомирской областях.
    Последствия непогоды в Днепропетровской области
    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В результате порывов ветра в ночь на вторник произошло обесточивание 94 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    В Киевской области без электроснабжения остались 27 населенных пунктов, в Житомирской — 19, в Сумской — 17, в Хмельницкой — 13, в Ивано-Франковской — 8, в Черновицкой — 7, в Днепропетровской — 3.

    Читайте также: Кружится, летает и тает. Первый снег в Чернигове

    В восстановлении электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

    Накануне около 400 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Амина Окуева. Архивное фото
      Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
      Саакашвили на митинге около Верховной Рады
      Протесты под Радой и блокирование Roshen
      Последствия непогоды в Днепропетровской области
      Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
      Мосийчук. Видео
      Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука