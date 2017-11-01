Ударит ли по Трампу дело Манафорта? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Пол Манафорт - под домашним арестом. Такую меру пресечения политтехнологу и руководителю президентской кампании Дональда Трампа в понедельник избрал суд. Также у него забрали паспорт, чтобы исключить бегство из США. Под домашний арест отправили и делового партнера Манафорта — Рика Гейтса.

Обвинение против Манафорта и Гейтса содержит 12 пунктов. В частности, Манафорта обвиняют в заговоре против Соединенных Штатов, отмывании денег, неуплате налогов, мошеннических действиях и лоббировании интересов иностранных учреждений без регистрации, что тоже является уголовным преступлением в США.

Есть в деле Пола Манафорта и украинский след. В обвинении говорится, что в период с 2006 по 2015 годы Манафорт и его бизнес-партнер Ричард Гейтс скрывали от США свою деятельность в качестве агентов правительства Украины, Партии регионов и ее правопреемницы — партии "Оппозиционный блок".

Обвинения против бывшего политтехнолога Дональда Трампа, в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировала эксперт-международник Анна Шелест.

Может ли ситуация с Полом Манафортом быть использована против нынешнего президента США, с учётом того, что назревает идея организовать импичмент нынешнего президента США?

— С точки зрения имиджевой кампании, конечно будет использована. Это идеальный вариант с учетом тех скандалов, которые были, когда еще шла избирательная кампания, и связи Манафорта, которые показывались, стоили ему должности в штабе будущего президента. Поэтому здесь, конечно, и СМИ-компании, и медиа-компании, лоббисты, я думаю, хорошо поработают с той информацией, которая есть. Однако, что касается импичмента, здесь немного более сложная ситуация. Потому что здесь будет необходимо доказать вину непосредственно самого президента. И прописаны определенные условия: взятки, допустим, или другое несоответствующее поведение, в том числе и государственная измена. И в этом плане члены команды не подходят для того, чтобы самого президента обвинить в этих, скажем так, преступлениях и привести к процедуре импичмента. Необходимо все-таки найти доказательства, если они есть против самого Дональда Трампа.

Может ли следствие заставить Пола Манафорта пойти на некую сделку и дать показания против Дональда Трампа взамен на поблажки?

— Теоретически — да, это возможно. И в какой-то мере тот факт, что Манафорт пришел сам сдаваться, говорит о том, что он готов к сотрудничеству со следствием и ищет определенных вариантов послабления возможного дальнейшего рассмотрения. Мы знаем, что в американской системе подобные вещи очень учитываются в дальнейшем при вынесении приговора. Если он считает, что он — абсолютно не виновен, тогда возникает вопрос: почему ты пришел сдаваться? Пожалуйста, отправляй своих адвокатов или просто приходи на допросы, когда тебя вызывают правоохранительные органы. Этот шаг стал — для меня, во всяком случае — определенным таким звоночком, что он готов к сотрудничеству со следствием, может быть, не обязательно лично по Трампу, но по кому-то из его окружения — вполне вероятно.

Что является конечной целью всех этих заявлений, скандалов — это действительно импичмент и отставка Дональда Трампа или просто желание максимально урезать ему полномочия и сделать его послушным президентом?

— Во-первых, урезать полномочия президенту — невозможно. Это все-таки определяется целым рядом и законодательных актов, и Конституцией США, и всем остальным.

Сузить политическое поле для маневра?

— Да, но давайте не забывать, что Трамп не настолько зависим от партии, как многие предыдущие президенты, и от другого крупного бизнеса. Поэтому манипулировать им на основе каких-то подобных вещей — достаточно сложно в силу как личного характера, так и личного богатства, так и того, что он сам спонсировал свою избирательную кампанию и не был зависим от партии, которая, скорее, не хотела его даже и противодействовала ему как президенту. Я думаю, что здесь не стоит забывать еще третий угол, это вообще процедуру лоббирования в США. С одной стороны, она очень четко прописана в законодательстве, что является большим плюсом, что и дало сейчас ФБР основания, допустим, говорить о том, что он незарегистрированно продвигал чьи-то интересы, потому что есть процедура и регистрации, и отчета, когда ты представляешь иностранные государства, иностранные компании в США. И давно говорят о необходимости ужесточения немного этого законодательства о лоббировании. Потому что в нем — достаточно много дырок, которыми пользуются в том числе и с офшорными счетами, и вот ситуация как раз Манафорта вскрыла очень многие из дырок, которые есть в нынешнем законодательстве о лоббировании. Представим себе, что Манафорт — далеко не единственный лоббист в Вашингтоне. Лоббистов подобного уровня — очень много. И это — миллионные и миллионные сделки и вообще контракты на продвижение услуг иногда вполне недемократических правительств. И здесь не только Виктор Янукович был клиентом, который хотел обелить свой имидж и наладить контакты с американскими политиками, а и было достаточно много в прошлом скандалов с центрально-азиатскими лидерами или с ближневосточными лидерами, которые пытались создать свой имидж в Вашингтоне. Поэтому определенное недовольство нынешней ситуацией в сфере лоббирования в США существует и, скорее, это приведет к серьезной дискуссии о пересмотре законодательства в этой сфере и вообще деятельности лоббистских компаний.

Очень ярко на данные судебные слушания по Манафорту отреагировали в украинской политике. Стоит ли в данном случае украинским политикам, следствию вмешиваться во внутриполитические американские разборки?

— Давайте разобьем все-таки на две части: что касается политиков, то здесь каждый из них делает выбор для себя в зависимости от того, какую политическую цель он достигает. И конечно, пока нет четких доказательств по каким-то пунктам, с заявлениями стоит вести себя аккуратно для того, чтобы не получилось неудобных ситуаций в будущем. Что же касается следствия, то здесь украинское следствие идет по украинским эпизодам, оно имеет на это полное право, более того, у них — достаточные доказательства для того, чтобы продолжать это следствие. И Манафорт является ли одним из фигурантов "черной бухгалтерии" так называемой. Но с другой стороны, у Украины и США есть достаточное количество двусторонних соглашений о правовой помощи, и в данной ситуации, если украинское следствие обладает достаточными фактами для того, чтобы помочь американскому следствию, и это пройдет по соответствующим процедурам, а не просто будет выкидываться информация в СМИ, то естественно, США, ФБР в первую очередь или прокуратура, будут только рады дополнительным фактам, потому что украинские эпизоды в обвинении также фигурируют. Поэтому я думаю, что будут даже запросы от американской стороны на предоставление определённой информации в Украине. То, что Трампу это не понравится, это понятно. Давайте вспомним о том, как он говорил о так называемом украинском следе, ему необходимо найти любые варианты для того, чтобы обелить репутацию людей вокруг себя, для того, чтобы это не кинуло тень на него. А другой вопрос, что я думаю, что на данном этапе он сам будет уже более аккуратен в заявлениях своих, потому что одно дело — защищаться против слухов, против каких-то заявлений в иностранных СМИ, другой вопрос, когда выдвинуто такое количество обвинений, с такими сроками против члена твоей команды. Здесь уже все-таки человек, который прошел не одно судебное заседание, Дональд Трамп подумает, может ли это быть использовано против него.

Стоит ли ожидать, что в этом же контексте всплывет и тот давнишний призыв Дональда Трампа провести расследование относительно неких гипотетических связей украинских политиков со штабом Хиллари Клинтон?

— То, что пиарщики и протрамповские СМИ попробуют, как минимум, вспомнить о той ситуации. Тут — нет сомнений. Естественно. Но все-таки для внутренней политики США сам Манафорт и его действия — намного более интересная картинка, чем какое-то далекое государство. Потому что мы прекрасно понимаем, что американские избиратели не настолько хорошо соображают, где находится Украина, почему она важна. А вот тебе конкретный человек с конкретными десятками миллионов отмытых денег, это для СМИ, особенно, для не самых больших национальных СМИ будет намного более интересной ситуацией. Административный ресурс — это другая ситуация. Все-таки в США не настолько активно им пользуются, как в Украине или на постсоветском пространстве, поэтому мы увидели по предыдущей ситуации, что он уже попробовал говорить о том, что необходимо начать следствие против Украины, и так далее. В данной ситуации все-таки решают соответствующие правоохранительные органы: есть ли состав преступления, есть ли у них хоть какие-то достаточные зацепки, кроме одной встречи трех человек, о которых говорили в СМИ, является ли это достаточным для того, чтобы говорить, что государство вмешивается во внутренние дела или избирательную кампанию. Плюс дальнейший скандал с дополнительными доказательствами российского вмешательства в киберсистему во время выборов, и это перекрыло тот информационный фон, который был против Украины.

Будут ли допрашивать Виктора Януковича по этому делу?

— Теоретически, насколько я могу предположить, то нет. Только в случае, если хоть какое-то доказательство будет, что непосредственно со счетов компании, которые можно связать каким-то образом с Януковичем-старшим или Януковичем-младшим, проходили проплаты на оффшорные счета. Но вряд ли это было настолько открыто. И мы прекрасно видим по той информации, которая была в отношении черной бухгалтерии, что есть достаточное количество посредников между лидером Партии регионов на тот момент и теми, кто делал непосредственные выплаты тому же Манафорту. Поэтому в первую очередь будут допрашивать именно тех, кого можно будет связать с финансовыми потоками.

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К слову, по мнению политолога Руслана Бортника, если американские следователи будут последовательны и пройдут через все звенья цепи дела Манафорта, то они могут выйти на некоторых украинских олигархов, которые оплачивали его услуги. А политический эксперт Светлана Кушнир в эфире Голоса столицы отметила, что самое страшное обвинение в адрес Манафорта — сговор против интересов США.