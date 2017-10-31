Грядет камнепад. Манафорт и Гейтс - американский украинский след

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Владимир Матвеев, обозреватель

Экс-советник по внешней политике избирательного штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос признался в даче ложных показаний ФБР, а Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Трампа, и его деловой партнер Рик Гейтс получили в понедельник, 30 октября, обвинительное заключение Минюста США по 12 пунктам, в первую очередь в "заговоре против США", "оказании лоббистских услуг иностранным клиентам" и "отмывании денег", сообщает Радио Свобода.

Это первые обвинения, предъявленные комиссией специального прокурора Роберта Мюллера, назначенного министерством юстиции для расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году с целью помочь Трампу одержать победу, передает агентство Reuters.

Как сообщил офис спецпрокурора США Мюллера, расследующего возможное вмешательство РФ в выборы американского президента в 2016 году, ложные показания были даны вскоре после инаугурации Трампа 20 января 2017 года и касаются его контактов с иностранными гражданами, имеющими отношение к российским властям.

Обвинительное заключение в отношении Манафорта и его давнего делового партнера Рика Гейтса, который являлся заместителем Манафорта в предвыборном штабе Трампа, было оглашено в понедельник, после того как они сдались ФБР, говорится в сообщении спецпрокурора.

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Согласно СМИ США И Великобритании, оно содержит 12 пунктов и включает сговор против США, сговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, а также семь пунктов, связанных с не предоставлением отчетов о владении счетами в иностранных банках.

Согласно обвинительному заключению, Манафорт и Гейтс получили миллионы долларов от работы на украинские политические партии и украинских лидеров. Сообщается, что в период с 2006 по 2016 год, по крайней мере, они отмывали деньги через десятки американских и иностранных юридических лиц, чтобы скрывать платежи от властей США.

В частности, утверждается, что в период с 2006 по 2015 год Манафорт получал деньги от украинской "Партии регионов" экс-президента Виктора Януковича. Для ухода от налогов он, по версии следствия, использовал множество офшорных компаний – через их счета было проведено более 75 миллионов долларов. Следователи утверждают, что Манафорт "отмыл" более 18 миллионов долларов. Отмечается, что Гейтс провел через офшорные счета более трех миллионов долларов, передает Радио Свобода.

Манафорт и Гейтс сокрыли от властей данные о своей работе и доходах в качестве агентов украинских политических партий, говорится в заключении.

В частности, в обвинительном заключении отмечается, что Манафорт и Гейтс действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины и партии президента Виктора Януковича и при этом не зарегистрировались в офисе генпрокурора США, хотя обязаны были это сделать, передает ВВС.

Манафорта и Гейтса поместили под домашний арест, сообщает Bloomberg. Манафорт и Гейтс отрицают свою вину.

Напомним, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа с июня по август 2016 года. Он покинул свой пост после публикаций о сотрудничестве с Виктором Януковичем и его "Партией регионов", хотя это не было названо официальной причиной увольнения.

Расследованием занимается прокуратура Манхэттена, центрального района Нью-Йорка, совместно с командой специального прокурора министерства юстиции США Роберта Мюллера и профильными комитетами Конгресса США. Они осложнили первые месяцы президентства Трампа и преследуют его вновь на новом этапе. Трамп отрицает предположения о сговоре с Кремлем, называя проводимые расследования “охотой на ведьм”. Москва также отвергает обвинения.

Между тем, американские спецслужбы в начале 2017 года сообщали, что Россия вмешалась в ход президентской гонки в 2016 году, чтобы повысить шансы Трампа на победу. В частности осуществив кибератаку и опубликовав полученные в результате электронные письма, ударившие по репутации кандидата от демократов Хиллари Клинтон, сообщает Reuters.

В любом случае, Манафорт окажется под большим давлением со стороны следствия, надеющегося на его сотрудничество с расследованием спецпрокурора Мюллера.

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP На крючке. Манафорт и Охендовский

Одни западные эксперты полагают, что дальнейшие свидетельства Манафорта кинут тень на президента Трампа и подкрепят слухи о якобы его связях с Кремлем. Другие подчеркивают, что предъявленные обвинения относятся к его работе в Украине и едва ли подкрепят тезисы о связи Трампа с Москвой.

Ранее CNN и New York Times сообщали, что Манафорт готов дать показания федеральным властям вместе с Гейтсом по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Если Манафорт предоставит следователям Мюллера полезную для них информацию о предвыборной кампании Трампа, "это может оказаться первым камешком, способным привести к сокрушительному камнепаду", передает ВВС.

Трамп опрометчиво прокомментировал обвинения в адрес бывшего главы своего штаба Манафорта, еще не зная об обвинениях и признании Джорджа Пападопулоса.

В частности, президент США написал в Твиттере, что Манафорт совершал свои действия несколько лет назад, до назначения главой предвыборного штаба Трампа.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017 г.

​Помимо этого, Трамп выразил недоумение, почему расследование не ведется в отношении его соперника по президентской гонке от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Представитель Белого дома Сара Сандерс на встрече с журналистами подчеркнула, что нет никакой связи между президентской избирательной кампанией и обвинениями, предъявленными бывшим сотрудникам Дональда Трампа.

Сандерс настаивает на том, что предъявленные обвинения не совпадают ни по времени, ни по задачам с проводившейся Трампом предвыборной кампанией.