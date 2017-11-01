Как повлияет дело Манафорта на переговоры Волкер-Сурков

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Накануне руководитель Департамента спецрасследований генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что уголовное дело Пола Манафорта в США вписывается в рамки двух расследований Генпрокуратуры в Украине. Это — растрата Министерством юстиции денег, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу ареста Юлии Тимошенко. А второе — относительно расследования по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

По словам Горбатюка, Генпрокуратура два года назад посылала запрос в Министерство юстиции США с просьбой допросить Манофорта, но ответа украинское ведомство не получило. Сейчас Манофорт — под домашним арестом.

В понедельник, 30 октября, ему и его компаньону Ричарду Гейтсу в США было обнародовано обвинение. Оно содержит 12 пунктов. В частности, Манафорта обвиняют в заговоре против США, отмывании денег, неуплате налогов, мошеннических действиях и лоббировании интересов иностранных учреждений без регистрации, что тоже является уголовным преступлением в США.

Как теперь история с делом Манофорта скажется на Украине, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос столицы политолог Андрей Дацюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як діло Манафорта може вплинути на долі українських політиків?

Коли ми говоримо про українських політиків, то ми говоримо на кого це може вплинути, то це в першу чергу політики попереднього режиму і олігархи, які пов'язані були з попереднім правлячим режимом в Україні. Це стосується Ріната Ахметова, це стосується Льовочкіна і інших, Лавринюка, колишнього міністра юстиції. До речі, саме тоді, коли він працював міністром юстиції, було питання виділення коштів на звіт по справі Тимошенко проти України. Тобто що стосується сучасного ешелону політичного потрібно дивитися за результатами слідства. Але поки що це більше стосується попереднього режиму.

Інше питання, що Держдепартамент контролюється президентом США. І коли в нас Курт Волкер буде від'їздити на чергові перемовини з Сурковим, позиція Держдепартаменту може бути, не зовсім відповідати інтересам України. Хіба що так. Але основне, ключове тут питання — це позиції Конгресу США, обидвох палат Конгресу. І без відома Конгресу Дональд Трамп не зможе змінити кардинально щось щодо України.

Чи слід взагалі Україні втручатись у внутрішні справи США?

Знаєте, так по розуму, поки не попросять, то і не слід. А що стосується слідства, Роберта Мюллера, колишнього співробітника ФБР, який веде цю справу щодо Манафорта і Ріка Гейтса. Але питання-то в чому? Українські політики все рівно будуть використовувати це, як інформаційні приводи.

Зокрема, ось зверніть увагу, справа Тимошенко. Так? В інформаційному просторі з'являється як інформаційний привід. Тимошенко проти України. Кошти виділяли за міністра Лавриновича, і фактично проти Тимошенко велася справа. Але уже згадують Тимошенко проти України, і це в контексті перманентної виборчої кампанії в Україні, яка на сьогодні триває. І це також може бути використано.

Тобто людям же не пояснюють суть справи Тимошенко проти України, з чим пов'язаний Манафорт, а просто фігурує справа Манафорта, Трамп, Тимошенко. Це може бути використано, зокрема, технологічно. І звісно на цьому будуть спекулювати, звісно будуть. Але я нагадаю, коли ГПУ, наші правоохоронні органи зверталися до США щодо співпраці в наших епізодах по Манафорту, то США не відповіли жодним чином.

Тоді це стане приводом для переговорів під час наступного візиту Курта Волкера до України?

Це може бути зроблено лише в неофіційний спосіб. Тому що українське питання тут не основне. Але також Україна, як би процес отримання коштів Манафортом, там основне питання — співпраця з РФ. А щодо Віктора Януковича і Партії Регіонів, то це побічна лінія цього слідства. Але коли буде набирати обертів слідство, ми повинні розуміти, що в США важко сказати, чи Курт Волкер, чи хтось іще інший з оточення Трампа, 100% людина Трампа. Тому що ці люди в якийсь момент можуть свідчити навіть проти Трампа. Наскільки Дональд Трамп може довіряти, наприклад, цій особі, для того, щоб вона проводила приховані переговори з українською стороною про те, щоб українська сторона давала інформацію в певному ключі, вигідному Трампу. Навіть по побічній лінії слідства. Це велике питання.

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Проте, на неофіційному рівні це питання може підніматися, особливо, коли слідство затягнеться до 2018 року, коли можемо спостерігати там спробу демократів в результаті виборів отримати, наприклад, більшість або в Конгресі, або в Сенаті. Там тоді може, якщо демократи зможуть отримати більшість, наприклад, у Конгресі, мається на увазі, в палаті представників, тому що там в Конгресі дві складові: Палата Представників і Сенат. Якщо, наприклад, в Палаті Представників, то можуть порушувати справу імпічменту Трампу.

По мнению политолога Руслана Бортника, если американские следователи будут последовательны и пройдут через все звенья цепи дела Манафорта, то они могут выйти на некоторых украинских олигархов, которые оплачивали услуги Пола Манафорта американскими деньгами.