Скандальное дело Манафорта: среди обвиняемых будут украинские олигархи

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РИА Новости Украина

В чем обвиняют Манафорта

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. В обвинительном заключении отмечается, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006–2015 годах, при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов. Лично Манафорт обвиняется в отмывании 18 миллионов долларов, всего через офшорные счета прошло до 75 миллионов долларов. Их деятельность велась с указания бывшего украинского лидера Виктора Януковича и касалась, в частности, санкций против Украины, выборов и уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в заключении.

По данным СМИ, Федеральное бюро расследований США изучает около 13 банковских переводов, которые осуществляли в адрес ряда американских компаний оффшорные фирмы, связанные Манафортом.

Отмечается, что речь идет о переводах на общую сумму около 3 миллионов долларов в 2012-2013 годах. Как сообщили BuzzFeed источники, близкие к расследованию, как минимум четыре транзакции были проведены консалтинговой компанией Global Endeavour, зарегистрированной в карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины, которая, по данным портала, сотрудничала с бывшим президентом Виктором Януковичем. Сообщается, что компания перевела более 750 тысяч долларов из Украины в последние месяцы пребывания Януковича на посту президента.

Напомним, в августе минувшего года в разгар президентской избирательной гонки в США Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало копии документов, согласно которым Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" украинской Партии регионов. Этот факт не был подтвержден украинскими следователями. Вместе с тем руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что уголовное дело в США по отмыванию Манафортом денежных средств, заработанных в Украине во времена президентства Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры Украины.

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"Расследование укладывается в рамки тех расследований, которые мы осуществляем. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно незаконного ареста. Второе – в части материалов по черной бухгалтерии. Эти дела мы дальше расследуем", – сообщил Горбатюк.

По его словам, Генпрокуратура два года назад посылала запрос в Министерство юстиции США с просьбой допросить Манофорта относительно средств и их использования, но украинское ведомство так и не получило ответа.

Отметим, что Манафорт и Гейтс заявили в суде, что невиновны по всем 12 пунктам предъявленного им обвинения. Манафорта и Гейтса отправили под домашний арест. В случае, если Манафорт и Гейтс будут признаны виновными, каждому из них грозит многолетний срок заключения.

Влияние на Украину

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не исключает, что среди обвиняемых по делу об отмывании денег против Пола Манафорта могут оказаться украинские граждане.

По мнению Бортника, в какой-то мере дело Манафорта может иметь "украинские корни". Он напомнил, что в свое время именно Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло информацию о якобы получении Манафортом денег Януковича, что осложнило отношения Киева с тогда еще кандидатом в президенты США Трампом, сообщают РИА Новости.

"Думаю, что украинское досье, которое могла передать украинская власть американскому правосудию, безусловно, сделало позицию Трампа тогда и Манафорта сейчас намного слабее. Если американские следователи будут последовательны и пройдут через все звенья этой цепи, то они могут выйти на некоторых украинских олигархов, которые оплачивали услуги Пола Манафорта американскими деньгами. Потенциально через какое-то время среди обвиняемых в схемах Пола Манафорта могут оказаться украинские граждане", — сказал Бортник.

Политолог считает, что в ближайшее время эта ситуация не повлияет на украинскую политику.