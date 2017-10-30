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    Трамп отреагировал на обвинения против Манафорта

    (обновлено: )6711
    Трамп отреагировал на обвинения, которые были выдвинутые в отношении экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта: "Извините, но это было годы назад, до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа".
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения, которые были выдвинутые в отношении экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта.

    Пол Манафорт
    скриншот видео ABC News
    Манафорт явился в ФБР для предъявления обвинения по "делу РФ"

    "Извините, но это было годы назад, до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа", — отметил американский лидер в Twitter.

    Трамп также спросил, "почему никто не следит за (деятельностью) бесчестной Хиллари (Клинтон) и демократов".

    Позднее он также написал, что между его штабом и Россией "НЕ БЫЛО СГОВОРА".

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".

    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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