Трамп отреагировал на обвинения против Манафорта

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения, которые были выдвинутые в отношении экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта.

"Извините, но это было годы назад, до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа", — отметил американский лидер в Twitter.

Трамп также спросил, "почему никто не следит за (деятельностью) бесчестной Хиллари (Клинтон) и демократов".

Позднее он также написал, что между его штабом и Россией "НЕ БЫЛО СГОВОРА".

Ранее телеканал CNN сообщал, что Манафорт явился в офис ФБР в Вашингтоне, где ему могут быть предъявлены официальные обвинения в рамках расследования дела о "российском вмешательстве".

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".