Le Monde: длинный, как у улитки, украинский след Манафорта

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Киевские дела экс-главы предвыборного штаба президента удручают Белый дом, пишет специальный корреспондент Le Monde в Киеве Бенуа Виткин. "В Киеве, где Пол Манафорт проявлял свои таланты политического консультанта между 2005 и 2014 годами, его украинские коллеги насмешливо называли его "Павел Иванович". Заботясь о соблюдении тайны, но также для того, чтобы показать, что американец, оказавшийся сегодня в центре подозрений о связях между администрацией Трампа и Россией, был своим, главной пружиной команды Виктора Януковича, президента Украины с 2010 по 2014 год", — говорится в статье.

"Его работа состояла в трансформации эмоций и беспокойства народа в стратегии кампании и в лозунги, — вспоминает один из его партнеров, политолог Константин Бондаренко, который встречался с Манафортом по два-три раза в месяц. — Он также отвечал за концепцию современных митингов, на американский лад, чтобы улучшить образ "Партии регионов" Януковича, тогда слишком ассоциировавшейся с Донбассом".

"В августе 2016 года, когда Пол Манафорт занимал пост главы предвыборного штаба Дональда Трампа, "Павел Иванович" был настигнут этим на первый взгляд безобидным прошлым. После разоблачений в New York Times подозрительных платежей, совершенных его бывшими украинскими друзьями, у Манафорта не оставалось иного выбора, кроме ухода в отставку, чтобы избавить от неприятностей своего нового покровителя", — пишет автор статьи.

"За последние недели Манафорт попытался высвободиться из зыбучих песков, в которых он погряз. В конце марта он заявил, что готов дать показания перед комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США, который стремится выяснить, не являлась ли работа Пола Манафорта при Викторе Януковиче… дополнительным разделом в подозрениях о тайной связи между американскими должностными лицами и Кремлем", — продолжает Бенуа Виткин.

Читайте также: Карасев о Януковиче и феномене заочного осуждения

"Тиски продолжали сжиматься после того, как в Киеве летом 2016 года был обнаружен журнал счетов "Партии регионов", сформированной экс-президентом Януковичем, свергнутым двумя годами ранее революцией Майдана. В этом рукописном "черном журнале" Манафорт фигурировал в качестве лица, получившего между 2007 и 2012 годом 22 денежных перевода на общую сумму в размере 12,7 млн долларов (11,6 млн евро), предположительно выплаченных вне всякого правового поля режимом, который возвел коррупцию в ранг способа правления", — отмечает корреспондент.

"Документы, обнаруженные в апреле и марте агентством Associated Press (AP) и украинским депутатом Сергеем Лещенко, подтверждают, что как минимум часть этих сумм была выплачена", — говорится в статье.

"Иностранные консультанты всегда наводняли Украину, — отмечает один неназванный бывший член "Партии регионов", — но для работы политтехнолога речь идет об астрономических суммах, даже при том, что режим Януковича не особо следил за тратами".

"Манафорт, судя по всему, также предпринимал робкие попытки по ведению своих собственных сделок в Украине. Одна из таких попыток привела к созданию, при поддержке российского олигарха Олега Дерипаски, инвестиционного фонда, который через несметное число офшорных компаний должен был использоваться для инвестиций в страну. Сделка эта в конце концов развалилась из-за разлада между этими двумя людьми и сегодня является предметом расследования в Украине, в США и на Каймановых островах", — указывает журналист.

"Имя российского алюминиевого магната Олега Дерипаски, приближенного к Владимиру Путину, начало всплывать с 2005 года. По данным агентства AP, Манафорт предложил своему другу Дерипаске "стратегию" по работе с Кремлем с тем, чтобы улучшить имидж России и ее политические и деловые отношения с США. Этот контракт на 10 млн долларов также содержал раздел, касающийся соседних с Россией стран, где Манафорт предлагал свои услуги, дабы поддерживать власти, благосклонные к Москве, и бороться против их оппозиционеров", — пишет Бенуа Виткин.

"По мнению украинских наблюдателей, подобные обвинения все же достаточно уязвимы. Так, Пол Манафорт поочередно переходил с пророссийской позиции на прозападную, в зависимости от характера украинского общественного мнения. По выражению одного из них, он сделался "продажным циником", чем-то средним между идеологом и российским агентом", — говорится в статье.

"Победа Трампа изменила сложившийся расклад. Более 50 украинских депутатов отправились на его инаугурацию, пытаясь заставить позабыть о поддержке Киевом Демократической партии и найти каналы связи для переговоров с новой администрацией. В то же время украинские должностные лица старались не заговаривать о деле Манафорта", — пишет автор публикации.

"Долгое время союзником депутата Лещенко в этом поиске было Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сегодня ему чинит препятствие статус Пола Манафорта как американского гражданина, формально мешающий этому учреждению вести расследование. Он является свидетелем в двух расследованиях: одно, очень масштабное, — о конфискации власти кланом Януковича, другое — о коррупционном деле вокруг тюремного заключения бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Эти дела были возложены одновременно на НАБУ и на генеральную прокуратуру, заведомо регулируемую политической властью", — напоминает Бенуа Виткин.