Манафорт является фигурантом в двух расследованиях ГПУ

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КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Уголовное дело в США по отмыванию бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом денежных средств, заработанных в Украине во времена президентства Виктора Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры Украины. Об этом заявил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Расследование укладывается в рамки тех расследований, которые мы осуществляем. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно незаконного ареста. Второе – в части материалов по черной бухгалтерии. Эти дела мы дальше расследуем", – сообщил Горбатюк в комментарии "Громадське радіо".

По его словам, Генпрокуратура два года назад посылала запрос в Министерство юстиции США с просьбой допросить Манофорта относительно средств и их использования, но украинское ведомство так и не получило ответа.

Напомним, в понедельник, 30 октября, Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

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Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.