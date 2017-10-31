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    Экономика

    Манафорт является фигурантом в двух расследованиях ГПУ

    Тема:

    "Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины" (149)

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    По словам Сергея Горбатюка, Генпрокуратура два года назад посылала запрос в Министерство юстиции США с просьбой допросить Манофорта относительно средств и их использования, однако ответа так и не последовало.
    Пол Манафорт
    AP Photo/Matt Rourke

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Уголовное дело в США по отмыванию бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом денежных средств, заработанных в Украине во времена президентства Виктора Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры Украины. Об этом заявил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

    Пол Манафорт
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
    The New York Times: дело Манафорта неожиданно ожило в Украине

    "Расследование укладывается в рамки тех расследований, которые мы осуществляем. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно незаконного ареста. Второе – в части материалов по черной бухгалтерии. Эти дела мы дальше расследуем", – сообщил Горбатюк в комментарии "Громадське радіо". 

    По его словам, Генпрокуратура два года назад посылала запрос в Министерство юстиции США с просьбой допросить Манофорта относительно средств и их использования, но украинское ведомство так и не получило ответа.

    Напомним, в понедельник, 30 октября, Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

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    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 

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