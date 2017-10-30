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    ФБР изучает банковские переводы оффшорных компаний, связанных с Януковичем

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    "Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины" (148)

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    Как сообщили источники, близкие к расследованию, как минимум четыре транзакции были проведены консалтинговой компанией Global Endeavour, которая, по данным портала, сотрудничала с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем.
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    REUTERS Rick Wilking

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Федеральное бюро расследований США изучает около 13 банковских переводов, которые осуществляли в адрес ряда американских компаний оффшорные фирмы, связанные с экс-главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщает новостной портал BuzzFeed со ссылкой на источники.

    Экономический эксперт Виктор Федоров.
    facebook.com/viktor.fedorov.7739
    Большие украинские деньги спасают в оффшорах — эксперт

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    Отмечается, что речь идет о переводах на общую сумму около 3 миллионов долларов в 2012-2013 годах.

    Как сообщили BuzzFeed источники, близкие к расследованию, как минимум четыре транзакции были проведены консалтинговой компанией Global Endeavour, зарегистрированной в карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины, которая, по данным портала, сотрудничала с бывшим президентом Виктором Януковичем. Сообщается, что компания перевела более 750 тысяч долларов из Украины в последние месяцы пребывания Януковича на посту президента.

    Ранее сообщалось, что Министерство финансов США получило информацию об оффшорных финансовых транзакциях с участием Манафорта в рамках федерального антикоррупционного расследования его работы в Восточной Европе. Консалтинговая компания Манафорта получила как минимум 1,2 миллиона долларов, предположительно от Партии регионов, через подставные фирмы в Белизе, говорилось в сообщении. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, эта сумма входит в 12,7 миллиона долларов, согласно обнародованным Антикоррупционным бюро Украины в августе 2016 года копиям документов, которые Манафорт мог получить из "черной кассы" Партии регионов.

    Спецпрокурор США Роберт Мюллер в рамках расследования "российского вмешательства в выборы в США" проверяет возможные финансовые нарушения со стороны Манафорта. Тот в свою очередь отрицает обвинения. Кроме того, параллельно прокуратура Манхэттена проводит в отношении Манафорта расследование о возможном отмывании денег.

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