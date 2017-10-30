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    Манафорт выступил в суде: невиновен

    (обновлено: )43831
    Экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег.
    Пол Манафорт
    AP Photo/Matt Rourke

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер Рик Гейтс заявили в суде, что невиновны по всем 12 пунктам предъявленного им обвинения, передал телеканал CNN.

    Пол Манафорт
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    Ранее стало известно, что экс-руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег.

    Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс на протяжении ряда лет работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и утаив средства от налогов.

    В случае, если Манафорт и Гейтс будут признаны виновными, каждому из них грозит многолетний срок заключения.

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