КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В обвинительном заключении ФБР против политтехнолога Пола Манафорта, который руководил кампанией Дональда Трампа и работал с Партией Регионов, Юлию Тимошенко внезапно назвали бывшим президентом Украины.

Об этом в Twitter написал журналист Кристофер Миллер.

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Он обнародовал скрин документа, на котором указано, что Юлия Тимошенко была президентом Украины до Виктора Януковича (на самом деле Тимошенко была премьер-министром).

twitter.com/ChristopherJM Тимошенко назвали президентом Украины в обвинении Манафорту

В понедельник бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

30 октября Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса поместили под домашний арест.