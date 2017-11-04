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    Суд сообщил дату начала процесса по делу Манафорта

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    Арест Манафорта: украинский след (178)

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    Экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств.
    Пол Манафорт
    AP Photo/Matt Rourke

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Процесс по делу экс-главы избирательного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвиняют в преступлении против США и отмывании денег, начнется 7 мая, свидетельствуют документы суда.

    Пол Манафорт
    AP Photo/Mary Altaffer
    Грядет камнепад. Манафорт и Гейтс - американский украинский след

    "Судебное разбирательство начнется 7 мая в 09:30", — говорится в письменном заявлении судьи Эми Берман.

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    Напомним, в понедельник, 30 октября, Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 

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