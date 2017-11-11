"Будет кара". Пресс-секретарь Путина об отсутствии переговоров с Трампом

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал шутку Владимира Путина о наказании протокольной службы за отсутствие встречи с главой США Дональдом Трампом, пошутив в ответ.

"Конечно, последует кара", — сказал Песков журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин назвал успешной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом на полях АТЭС. При этом он объяснил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков президентов и "определенных формальностей протокола", с которыми командам, "к сожалению, справиться не удалось". "Ну… Будут наказаны за это", — сказал Путин.

Читайте также: Встреча Путин-Трамп. Мяч на стороне президента РФ

Отсутствие полноформатной двусторонней встречи президентов РФ и США компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, заявлял пресс-секретарь российского лидера.

Первая личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20. Тогда также не было ясности о проведении полноценных переговоров. Знакомство лидеры начали в кулуарах саммита, поприветствовав друг друга рукопожатием. Позже состоялась полноценная встреча, разговор двух президентов продлился почти 2 часа 20 минут.