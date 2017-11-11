Путин и Трамп во Вьетнаме: общение "на ногах" и слово "Украина"

В ходе контактов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа звучало слово "Украина", но тема детально не проговаривалась, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Детально ее (тему Украины — Ред.) не могли обсуждать. Слово "Украина" — да, произносилось, констатировалось, что ситуация сложная, но проговорено не было", — сказал Песков.

Читайте также: Встреча Путин-Трамп. Мяч на стороне президента РФ

Отсутствие полноформатной двусторонней встречи президентов РФ и США компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил пресс-секретарь российского лидера.

"Все-таки эта ситуация компенсировалась, то есть отсутствие полноформатной двусторонки компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС. Было несколько ретритов, был обед, на переходах, перед ретритами, после ретритов они имели возможность кратко обменяться мнениями, что они и сделали", — сказал Песков.

Первая личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20. Тогда также не было ясности о проведении полноценных переговоров. Знакомство лидеры начали в кулуарах саммита, поприветствовав друг друга рукопожатием. Позже состоялась полноценная встреча, разговор двух президентов продлился почти 2 часа 20 минут.