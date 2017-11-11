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    Путин и Трамп во Вьетнаме: общение "на ногах" и слово "Украина"

    Тема:

    Путин - Трамп: вьетнамский саммит (120)

    (обновлено: )820
    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во Вьетнаме
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева)
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    11 ноября 2017. Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС
    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
    10 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева на первом плане) принимают участие в традиционной церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде лидеров экономик стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС) во Вьетнаме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во Вьетнаме
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во Вьетнаме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева)
    11 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) в перерыве рабочего заседания лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    11 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    11 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    11 ноября 2017. Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    11 ноября 2017. Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС
    11 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В первом ряду слева направо: премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, султан Государства Бруней Даруссалам Хассанал Болкиах, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Чили Мишель Бачелет, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Во втором ряду слева направо: глава исполнительной власти Специального Административного района Гонконг Китайской Народной Республики Керри Лам Ченг, премьер-министр Независимого Государства Папуа-Новая Гвинея Питер О’Нил, президент Перу Педро Пабло Кучински, президент Филиппин Родриго Дутерте. Во втором ряду справа налево: представитель руководства Китайского Тайбэя в ранге министра Джеймс Сун, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и президент США Дональд Трамп.
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    10 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева на первом плане) принимают участие в традиционной церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде лидеров экономик стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС) во Вьетнаме.

    В ходе контактов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа звучало слово "Украина", но тема детально не проговаривалась, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    "Детально ее (тему Украины — Ред.) не могли обсуждать. Слово "Украина" — да, произносилось, констатировалось, что ситуация сложная, но проговорено не было", — сказал Песков.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева)
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    До полного разгрома. Путин и Трамп договорились о борьбе с ИГИЛ в Сирии

    Читайте также: Встреча Путин-Трамп. Мяч на стороне президента РФ

    Отсутствие полноформатной двусторонней встречи президентов РФ и США компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил пресс-секретарь российского лидера.

    "Все-таки эта ситуация компенсировалась, то есть отсутствие полноформатной двусторонки компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС. Было несколько ретритов, был обед, на переходах, перед ретритами, после ретритов они имели возможность кратко обменяться мнениями, что они и сделали", — сказал Песков.

    Первая личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20. Тогда также не было ясности о проведении полноценных переговоров. Знакомство лидеры начали в кулуарах саммита, поприветствовав друг друга рукопожатием. Позже состоялась полноценная встреча, разговор двух президентов продлился почти 2 часа 20 минут.

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