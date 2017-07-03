Хроника 2 июля: День ВМС Украины, треть ресторанов Киева закрылись после проверки

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В Одессе в воскресенье, 2 июля, отметили 25-ю годовщину Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Минфин опубликовал письмо Коломойского с просьбой национализировать "ПриватБанк", а в Кабмине намерены составить реестр организаторов концертов в Крыму для артистов из РФ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

День ВМС Украины

В Одессе в воскресенье отметили 25-ю годовщину Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В праздновании принял участие начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Утром по случаю праздника на кораблях, ошвартованных в районе Морского вокзала Одесского порта, состоялся ритуал поднятия Военно-морского флага и флагов расцвечивания, в том числе, на флагмане украинских ВМС "Гетмане Сагайдачном", который на днях пришел в Одессу после планового ремонта.

Опубликовано письмо Коломойского с просьбой национализировать "ПриватБанк"

Министерство финансов на своем сайте опубликовало письмо, которое 16 декабря 2016 года бывшие владельцы "ПриватБанка" направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. Ранее СМИ сообщили, что Окружной административный суд Киева признал национализацию "ПриватБанка" частично незаконной. Также истцы потребовали от "ПриватБанка" вернуть списанные в ходе национализации депозиты в 1 миллиард гривен.

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В киевском метро напали на журналиста Коцабу

В киевском метрополитене напали на журналиста Руслана Коцабу. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. "Слава Богу, благодаря пассажирам метро "Позняки" я от тех сосунков отбился! Но огорчило бездействие полиции", — написал он. Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом на Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы.

В Киеве полиция жестоко избила добровольца АТО

В Киеве представители полиции избили бойцов АТО после того, как добровольцы вступили в конфликт с провокаторами в кафе. Об этом сообщил волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook. По информации активиста Ильи Олейникова, участника движения "Дорожный контроль" и бойца АТО Руслана жестоко избили бывшие сотрудники расформированного "Беркута".

В Киеве закрыли треть общепитов из-за опасности отравлений

Госпродпотребслужба Киева после проведенных проверок приняла решение приостановить работу 30% заведений общественного питания для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков. В ведомстве сообщили, что количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 34 случая. По данным лабораторных исследований, возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза.

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Кабмин составит реестр организаторов концертов в Крыму для артистов из РФ

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает необходимым составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в Украину российских артистов, побывавших в Крыму. "СБУ и пограничники не впустили семь певцов из России за два дня… Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России. Чтобы за такими деятелями следить особенно", — написал Кириленко в воскресенье в микроблоге в Twitter.

В Индонезии возле вулкана разбился вертолет спасателей

Спасательный вертолет разбился в Индонезии возле действующего вулкана Силери на Яве. Вертолет врезался в скалы на горе Бутак крушение в трех минутах полета от плато Диенг, туристической зоны, где началось извержение вулкана. Кратер вулкана Силери внезапно изверг из себя на высоту до 50 метров массы холодной лавы, грязи и пепла. Извержение произошло, когда около кратера было 17 туристов: десять человек получили ранения и были госпитализированы.

Китай обвинил США в нарушении суверенитета

Китайские военные корабли и истребители сделали предупреждение американскому эсминцу USS Stethem, который без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими. МИД КНР сообщает, что были направлены военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод.

Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. К тому же во многих странах мира ежегодно 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста.