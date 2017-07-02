День ВМС Украины в Одессе

В Одессе в воскресенье отмечают 25-ю годовщину Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщает УНИАН.

В праздновании принял участие начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Утром по случаю праздника на кораблях, ошвартованных в районе Морского вокзала Одесского порта, под музыкальное сопровождение оркестра ВМС прошел ритуал поднятия Военно-морского флага и флагов расцвечивания, в том числе, на флагмане украинских ВМС "Гетмане Сагайдачном", который на днях пришел в Одессу после планового ремонта.

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В акватории Одесского залива состоялось возложение венков и цветов на воду в честь погибших военных и гражданских моряков. Память погибших почтили минутой молчания.

Также сегодня в городе запланирован ряд праздничных мероприятий. В частности, демонстрация элементов летной выучки, десантирование парашютистов с Государственным Флагом Украины, Военно-морским флагом Украины, флагом Одессы.