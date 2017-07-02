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    Аналитика и комментарии

    Deutsche Welle: как в Украине судят за посты в соцсетях

    (обновлено: )8710
    Украинские суды вынесли более 30 приговоров за призывы к свержению власти, размещенные в соцсетях, но большинство обвиняемых не получили реальных сроков заключения, пишут мировые СМИ. Как на самом деле в Украине судят за посты в соцмедиа?
    Наручники
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "В Украине пока нет четкого нормативного  определения интернет-пространства и законодательства, которое бы регламентировало, что разрешено писать в социальных сетях, а что — нет, признал замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин. Тем не менее это не мешает правоохранителям возбуждать уголовные дела по признакам правонарушений, содержащихся в записях пользователей Сети", — пишет в статье для Deutsche Welle Игорь Бурдыга.

    Машина полицейских. Архивное фото
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    "В открытом реестре судебных решений DW нашла более 50 приговоров, вынесенных украинскими судами за последние три года по статье 109 Уголовного кодекса — "Действия, направленные на свержение конституционного строя и насильственный захват власти". Из них 36 так или иначе связаны с распространением соответствующих призывов через соцсети", — говорится в публикации DW.

    "Почти половина таких обвинительных приговоров касается администраторов групп в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Таков, например, последний по дате приговор в реестре, вынесенный в апреле 2017 года 25-летнему херсонцу Юрию Р", — продолжает автор статьи.

    "Согласно материалам дела, он в середине марта 2014 года "создал сообщество с публичным доступом "# Новороссия / ОО "Гвардейский фронт" / Херсон", в котором разместил статьи (посты) агитационного характера". По заключению экспертов СБУ, записи в группе "распространяют и подробно разъясняют идею необходимости для Херсона последовать примеру Крыма, Луганска и Донбасса, создавать Херсонскую (Таврическую) Народную Республику, присоединяться к Новороссии, то есть фактически отделяться от Украины", — пишет журналист.

    "Летом 2014 года Юрий Р. переехал в Ялту, но в начале 2016-го вернулся в Херсон. Здесь он устроился на должность начальника отдела социально-воспитательной работы местной исправительной колонии, где и был задержан в ноябре 2016 года". — говорится в статье.

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    "По схожей схеме были расследованы дела о деятельности ряда пабликов в Киеве, Черкасской, Житомирской и Закарпатской областях. Но их администраторы — не единственный объект преследований со стороны СБУ. В Кировоградской области, которая является абсолютным лидером по количеству приговоров по подобным делам (13 из 36), большинство расследований касаются граждан, которые делали репосты, как признал суд, сепаратистских материалов на собственных страницах в "Вконтакте" или "Одноклассниках", — пишет DW.

    Вооруженные восстания националистов

    Однако эта тема далеко не единственная из нежелательных в соцсетях. "В феврале 2016 года Заречный суд города Сумы рассматривал дело 22-летнего студента, который на своей странице "ВКонтакте" перепостил сообщение одной из националистических групп: "Спокойной ночи, не дадим возродиться совку, не дадим толерантной Европе заставить нас принять беженцев. Свергнем правительство и установим ЛИЦО_3 во главе с повстанцами". Это и еще несколько сообщений были расценены судом как призывы к свержению существующего конституционного строя", — продолжает автор публикации.

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    "Объектом расследований становятся даже  комментарии к публичным записям. Пример — дело ужгородского музыканта Юрия Б., который в январе 2017 года  прокомментировал пост в местной Facebook-группе с призывом собраться на митинг под Закарпатской облгосадминистрацией", — напомнил журналист. "Если хотите порядка, то надо брать всем в руки оружие и валить ту всю братию, если нет, то зачем эти призывы", — написал Б., что было квалифицировано следствием и судом как публичный призыв к захвату власти, говорится в статье.

    Освобождение от наказания

    В ответе на запрос DW, Служба безопасности Украины называет деятельность сепаратистских пабликов одним из поводов для блокированию в Украине соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники". Согласно ответу СБУ, в 2017 году открыто 23 новых производства по подобным делам.

    "Второй и третий пункты 109-й статьи УК  предусматривают наказание за  распространение призывов к свержению  власти или насильственному изменению  конституционного строя в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В изученных DW делах про соцсети почти все приговоры — условные. Обвиняемые, как правило, заключают сделку со следствием или признают вину в зале суда и освобождаются от наказания с испытательным сроком от одного года до трех", — говорится в статье.

    Юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин считает, что действия следователей по делам, связанным с социальными сетями, вряд ли можно назвать высокопрофессиональными. "Главным доказательством обвинения является признание (обвиняемых. — Ред.). А значит, правоохранители, очевидно, прибегают к давлению на обвиняемого", — предполагает эксперт.

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    Репост, даже удаленный, — преступление?

    "Между тем юристы объясняют, что публичный  призыв к изменению конституционного строя и распространение материалов с такими призывами являются разными вещами. Поэтому и должны повлечь за собой различную степень ответственности", — говорится в статье.

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    "Публичным считается призыв, когда его вблизи  слышит по меньшей мере три  человека. А распространение материалов — это передача информации через интернет, листовки, газеты и т.д., — и это не является призывом", — пояснил в комментарии DW директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ, специалист по уголовному праву Николай Хавронюк. Однако для суда нет разницы, написал человек пост об изменении конституционного строя или просто сделал его репост, пишет автор публикации. "Пост и репост являются распространением материала. Не важно, ты сам его создал, или кто-то другой. В противном случае все бы просто говорили, что писали это не сами", — отмечает Хавронюк.

    Исполнительный директор представительства Amnesty International на Украине Оксана Покальчук в беседе с DW констатировала, что украинское уголовное законодательство, касющееся интернета, сильно отстает от развития технологий. "Еще больше отстает юридическая и техническая грамотность граждан. Поэтому правоохранителям следует уделять больше внимания информационной работе, объяснять, почему репост сепаратистских призывов может считаться уголовно наказуемым деянием", — подвела итог Покальчук.

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