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    Политика

    СБУ завела дело на власти Одессы за финансирование церкви УПЦ МП

    (обновлено: )20207
    Согласно данным, факт скрытого финансирования Спасо-Преображенского собора в размере 2,2 миллиона гривен в год был выявлен в 2016 году.
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против Одесского горсовета из-за финансирования храма, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

    Фото документа со страницы Виталия Куприя в Facebook
    Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против Одесского городского совета

    "Только что получил от главы СБУ Василия Грицака письмо, в котором он сообщил об открытии уголовного производства по моему заявлению по статье 110-2 УК Украины ("Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины")", — написал парламентарий.

    По его словам, факт скрытого финансирования Спасо-Преображенского собора в размере 2,2 миллиона гривен в год был выявлен в 2016 году. 

    Напомним, Верховная Рада отказалась от рассмотрения законопроектов о деятельности религиозных организаций, так как в сессионном зале не было кворума.

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