СБУ завела дело на власти Одессы за финансирование церкви УПЦ МП

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против Одесского горсовета из-за финансирования храма, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Виталий Куприй.

Фото документа со страницы Виталия Куприя в Facebook Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против Одесского городского совета

"Только что получил от главы СБУ Василия Грицака письмо, в котором он сообщил об открытии уголовного производства по моему заявлению по статье 110-2 УК Украины ("Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины")", — написал парламентарий.

По его словам, факт скрытого финансирования Спасо-Преображенского собора в размере 2,2 миллиона гривен в год был выявлен в 2016 году.

Напомним, Верховная Рада отказалась от рассмотрения законопроектов о деятельности религиозных организаций, так как в сессионном зале не было кворума.