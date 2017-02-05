В Закарпатье СБУ задержала активиста антиукраинских групп в соцсетях

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины задержала в Закарпатской области администратора антиукраинских групп в социальных сетях, сообщает спецслужба.

"В Закарпатье СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп", — говорится в сообщении. По данным ведомства, задержанный создал поддельные аккаунты в соцсетях и администрировал сообщества, где систематически, "за российские деньги", распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и "пропагандировал военную агрессию РФ на востоке Украины".

Во время обыска оперативники СБУ изъяли у задержанного компьютерную технику. Открыто уголовное производство по статье "распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.