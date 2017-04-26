Андрей Блинов: кричащие о сепаратизме пусть сначала глянут в зеркало

РИА Новости Украина

Экономический эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов провел очередную авторскую программу на Радио "Вести", где в том числе общался со слушателями, и на своей странице в Facebook поделился мыслями об услышанном.

"Вот о чём думаю по итогам сегодняшних звонков в редакцию. Ресурса в стране всё меньше, люди озлоблены. И многие, почти все, полагают, что "его пайку" надкусывает кто-то чужой. Кандидатов всё больше. Но для матери-истории не столь важно, кто – чиновник бывший или действующий, львовский мэр или московский супостат, водила на литовских номерах или пенсионер в Луганске.

Сие есть живительная почва для всяческих гетто, евгеники, акций "не купуй", движений "не пущай", люстраций, отключений воды и света. Вообще-то в этом и кроется сепаратизм. То есть желание выделить себя любимого из общего, общественного. Поэтому крича "сепар", зачастую стоит всего лишь взглянуть в зеркало.

"Петух, может быть, и кукарекает, но яйца всё-таки несёт курица", — сказала как-то Маргарет Тэтчер", – написал Блинов.

Читайте также: Устенко: Украина безнадежно отстала от мировой экономики