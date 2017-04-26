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    Андрей Блинов: кричащие о сепаратизме пусть сначала глянут в зеркало

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    Ресурса в стране все меньше, люди озлоблены, и многие, почти все, полагают, что "его пайку" надкусывает кто-то чужой, отмечает экономист Андрей Блинов. Такая среда, считает он, и ведет к сепаратизму в обществе.
    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Юлия Червинская

    РИА Новости Украина

    Экономический эксперт, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов провел очередную авторскую программу на Радио "Вести", где в том числе общался со слушателями, и на своей странице в Facebook поделился мыслями об услышанном.   

    Экономист, публицист, руководитель проекта Успешная страна Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Год Кабмина. Правительство наработало на "двойку с плюсом" – Блинов

    "Вот о чём думаю по итогам сегодняшних звонков в редакцию. Ресурса в стране всё меньше, люди озлоблены. И многие, почти все, полагают, что "его пайку" надкусывает кто-то чужой. Кандидатов всё больше. Но для матери-истории не столь важно, кто – чиновник бывший или действующий, львовский мэр или московский супостат, водила на литовских номерах или пенсионер в Луганске. 

    Сие есть живительная почва для всяческих гетто, евгеники, акций "не купуй", движений "не пущай", люстраций, отключений воды и света. Вообще-то в этом и кроется сепаратизм. То есть желание выделить себя любимого из общего, общественного. Поэтому крича "сепар", зачастую стоит всего лишь взглянуть в зеркало.

    "Петух, может быть, и кукарекает, но яйца всё-таки несёт курица", — сказала как-то Маргарет Тэтчер", – написал Блинов. 

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