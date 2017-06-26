"Самопомич", сепаратизм и "мусорное вече" Садового во Львове

today-news.com

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Во Львове горожане собрались на общественное вече, созванное мэром Андреем Садовым, для обсуждения проблемы с мусором, которая возникла в городе после пожара на Грибовицкой свалке в мае 2016 года.

Перед горожанами выступили мэр Андрей Садовый и глава фракции "Самопомич" в парламенте Олег Березюк.

Мэр Львова в ходе выступления заявил, что Львов попал в "очень сложную ситуацию", но теперь "мусорная блокада начала давать трещину".

"Я уверен, что мы будем идти дальше как успешный город", – заявил Садовой.

Как сообщал журналист сайта Leopolis.news Максим Бурич относительно заявлений Садового, то это были, скорее, призывы к горожанам, чтобы они сортировали мусор, призывы к власти снять так называемую мусорную блокаду и решить проблему с мусором.

Львовские власти заявили, что в "мусорном" вече приняли участие 5 тысяч человек.

Открытый манифест сепаратизма?

Журналист и общественный деятель Виктория Балицкая назвала вече "Самопомичи", состоявшееся во Львове, "открытым манифестом сепаратизма".

"В речах Садового и Березюка есть все признаки идеологии сепаратизма. А именно: манипулятивное обоснование особенности и грандиозности Львова, манипулятивное обесценивание и дискредитация государственной власти и заявка о сопротивлении и защите ("должны себя защитить"). Такого рода смыслы и образы звучали на митингах в Донецке и Луганске в 2014-ом. Чтобы не быть голословной, я расписала часть речей на этом вече. Это сплошные манипуляции: преувеличение, передергивание и просто ложь. Ну, и приправленное драматическим пафосом", — написала Балицкая в своем блоге на ZIK.

По ее словам, манипуляция состоялась даже в части определения численности вече: мэрия подала, что было до 5 тысяч, но по информации руководителя ГУНП во Львовской области Середы, в этой акции приняло участие около 500 человек.

Общественный деятель приводит цитаты из речей Березюка и Садового, которые, по ее мнению, подтверждают призывы выступавших к свержению государственной власти и в скобочках от себя комментирует, какой именно криминал или манипуляция в них содержатся.

Например, из речи Садового. "Мы мирный украинский город, который на протяжении многих лет показывает пример для нашего государства". (Какой пример? Развлекаться круглогодично и не важно на чьи деньги? Наладить так систему разрешений для предпринимателей, чтобы мимо кассы даже мышка не прошмыгнула?… В части положительных примеров: участие простых людей в войне, волонтерство, Майдан – Львов такой же, как и другие города страны. Не лучше и не хуже).

При этом львиная доля цитат — из выступления на вече г Олега Березюка.

"Человек и его здоровье – самые важные. Если государство так не думает, тогда это государство не демократическое, а деспотичное". (О, да! Тут просто странная и грубая манипуляция. Даже нечего размусоливать).

"В 20-х годах галичане говорили "наша сила в нас самих, мир принадлежит сильным" (поиск в истории почвы для сепаратизма и декларация независимости и воли к противостоянию)

today-news.com "Мусорное" вече во Львове

"Извечному врагу Российской империи этого успеха не надо, поэтому этот успех засыпается мусором. Для того чтобы уничтожить Украину. Мусор – это как пуля, пуля, убивающая Украину. (Тут серьезная заявка: отождествление государственной власти с внешним врагом РФ. Львовяне против внешнего врага, а значит и против государственной власти. Мусор – это пуля. Ну, ок. Но тогда это самострел. Потому что пуля "хенд-мейд" Садового).

Читайте также: Помощь Синютки с мусором влетит Львову в копеечку — спецкор

"Если мы не защитим себя, то нас никто не защитит". (Здесь закодировано решение. Бунт против государственной власти. Не ясно, в каком формате. Но это и не важно. Потому что задекларирована стратегия – будем защищаться).

После проведенного анализа самых крамольных цитат общественный деятель прибегает к практике, которая сейчас стала очень модной в Украине — доносит на ораторов.

"Вообще-то после этого вече СБУ должна была бы, как минимум, наведаться к каждому из выступавших, потому что они выражали завуалированные призывы к свержению государственной власти", - пишет Балицкая.

Теория заговора

Еще до проведения вече во Львове, вопросом "А не стоит ли за львовским мусором галицкий сепаратизм?" задавался бывший народный депутат Тарас Чорновил.

"Это же целый комплекс мероприятий: сначала создаю проблему, потом поднимаю вокруг нее истерию, хотя все это исключительно моя сфера ответственности, но виню во всем ненавистный официальный Киев, который во Львове привычно недолюбливают. Когда Киев берется помочь, сам срываю все договоренности, отказываюсь от помощи, наращиваю проблемы для города. А тем временем всякие деятели, вроде того же Соболева, пробуют направить человеческое возмущение в "правильное русло"… А дальше "Самопомич" предложит свой план "общественного мира", в котором, конечно же, прямо ни слова не будет сказано о галицкой автономии. Как и в их законопроекте "Об оккупированных территориях" тоже прямо не сказано об окончательном отторжении Донбасса. А для более откровенных предложений у господина мэра есть еще одна любимая политическая структура — Украинская Галицкая партия. Не слышали про такую? Ничего, когда будет нужно, услышите. Главное, что зарегистрирована и постепенно мышцы наращивает…", - написал Чорновил на своей странице в Facebook.

За что боролись, на то и напоролись

Политический эксперт Михаил Павлив подчеркивает, что теперь в Украине любую попытку самоуправления тут же называют сепаратизмом, а "Самопомичи" поделом — за что боролись, на то и напоролись.

today-news.com "Мусорное" вече во Львове

"Порохоботы и околобанковские прихлебатели с пониженным социальным статусом на все голоса вопят — Вече "Самопомощи" во Львове это манифест сепаратизма! Бу! Ату их! Ату!

Когда уже эти сидящие на печерском болоте жадные жирные кровавые жабы, жрущие в три горло во время чумного пира, поймут — нельзя любую попытку реального самоуправления, любую попытку самоорганизации, любую попытку защитить свою индивидуальность, ценности и взгляды называть сепаратизмом и предательством? Впрочем, все они прекрасно понимают! Да только уж больно глотки их велики и желудки необъятные, а совести и достоинства с мушку дрозофилу на всю их поганую братию. Ну, а "Самопомощи", поделом — классическое олицетворение принципа — за что боролись, на то и напоролись", — написал Павлив на своей странице в Facebook.