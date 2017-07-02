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    Фотоленты

    Военные учения на полигоне в Харьковской области

    (обновлено: )105
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области
    УНИАН

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    Учения на полигоне в с. Башкировка в Харьковской области

    На общевоенном полигоне 92-й отдельной механизированной бригады состоялись тактико-специальные учения с более 130 военнообязанными отрядами территориальной обороны нескольких районов Харьковской области.

    Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в ходе полигонного обучения военнообязанные получили профессиональные навыки по тактической, инженерно-саперной и медицинской подготовке, а также выполнили стрельбы боевыми патронами из автомата, пулемета и пистолета.

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    Ранее министр обороны Степан Полторак во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2017" несут угрозу Украине.

     

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