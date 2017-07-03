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03.07.201709:41
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    Нацбанк повысил курс евро до 29,7 грн

    (обновлено: )11301
    Как отмечается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2969,79 грн за 100 евро, российского рубля — 4,382 грн за 10 рублей.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина.  Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 3 июля, на уровне 2602,34 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2969,79 грн за 100 евро, российского рубля — 4,382 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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