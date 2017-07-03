Летел спасать: в Индонезии возле вулкана разбился вертолет

Кратер вулкана Силери на плато Диенг в минувшее воскресенье внезапно изверг из себя на высоту до 50 метров массы холодной лавы, грязи и пепла. Внезапное извержение произошло, когда около кратера было 17 туристов. При извержении десять человек получили ранения и были госпитализированы.