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    Летел спасать: в Индонезии возле вулкана разбился вертолет

    (обновлено: )12
    Спасательный вертолет разбился в Индонезии возле действующего вулкана Силери на Яве. Вертолет врезался в скалы на горе Бутак крушение в трех минутах полета от плато Диенг, туристической зоны, где началось извержение вулкана. Машина врезалась в скалы на горе Бутак.
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    Кратер вулкана Силери на плато Диенг в минувшее воскресенье внезапно изверг из себя на высоту до 50 метров массы холодной лавы, грязи и пепла. Внезапное извержение произошло, когда около кратера  было 17 туристов. При извержении десять человек получили ранения и были госпитализированы.

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