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    Общество

    Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

    (обновлено: )16
    В сообщении отмечено, что запуск работы станции планируется начать 3 июля. Остаток воды в городском резервуаре составляет 4 тыс куб.м.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    dan-news.info

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. По состоянию на 7 часов понедельника электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    В сообщении отмечено, что запуск работы станции планируется начать 3 июля.

    Остаток воды в городском резервуаре составляет 4 тыс куб.м.

    Напомним, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка.

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