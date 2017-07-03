КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. По состоянию на 7 часов понедельника электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В сообщении отмечено, что запуск работы станции планируется начать 3 июля.

Остаток воды в городском резервуаре составляет 4 тыс куб.м.

Напомним, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка.