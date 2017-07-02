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    Китайские истребители сделали предупреждение эсминцу США - МИД

    (обновлено: )613101
    МИД КНР сообщает, что были направлены военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод.
    Флаг Китая
    flickr.com/Mark Tollerman

    КИЕВ, 2 июл – РИА Новости Украина. Китайские военные корабли и истребители сделали предупреждение американскому эсминцу USS Stethem, который без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, говорится в сообщении МИД КНР.

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    "Второго июля американский эсминец USS Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша. Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод", — говорится в заявлении официального представителям МИД КНР Лу Кана, опубликованном на сайте ведомства.

    Напомним, Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.

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