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    Киев

    В киевском метро напали на журналиста Коцабу

    (обновлено: )42923
    Журналист Руслан Коцаба сообщил, что нападение на него произошло на станции "Позняки": "Слава Богу, благодаря пассажирам метро "Позняки", - я от тех сосунков отбился! Но огорчило бездействие полиции".
    Руслан Коцаба
    УНИАН

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В субботу вечером, 1 июля, в киевском метрополитене напали на журналиста Руслана Коцабу. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

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    "Вчера вечером на меня было совершено нападение нациками С14. Слава Богу, благодаря пассажирам метро "Позняки", — я от тех сосунков отбился! Но огорчило бездействие полиции", — написал он.

    facebook.com/ukrpacificus
    Пост в Facebook Руслана Коцабы

    Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом Апелляционный суд Ивано-Франковской области в июле минувшего года полностью оправдал журналиста, в частности также и по еще одной инкриминируемой ему статье — "государственная измена", после чего он вышел на свободу. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

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