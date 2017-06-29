Хроника 28 июня: подрыв авто с сотрудниками СБУ на Донбассе, столкновения под АП

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 26 июня, машина с сотрудниками СБУ взорвалась в Донецкой области, погиб полковник контрразведки, экс-прокурор АТО, обвиняемый в незаконном обогащении, получил орден, а звезды сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня" попали в базу "Миротворца". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Взрыв авто с сотрудниками СБУ на Донбассе

Вчера на Донбассе произошел взрыв автомобиля, в котором находились военнослужащие СБУ. В СБУ сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. По данным СБУ, пострадали также три человека. Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв автомобиля с сотрудниками СБУ в Донецкой области как террористический акт.

Экс-прокурор АТО, обвиняемый в незаконном обогащении, получил орден

Президент Украины Петр Порошенко наградил заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры и бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, обвиняемого в незаконном обогащении, орденом по случаю Дня Конституции Украины, говорится в указе главы государства от 28 июня.

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В Одессе дорожный конфликт закончился стрельбой

Дорожный конфликт в районе "Вузовского" в Одессе закончился стрельбой, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные очевидцев. "Полиция сработала моментально (через канал в "Телеграмме") – меньше 2 минут и подскочил экипаж. На 102 дозвонилась с трудом. Водители не поделили дорогу, пассажир Toyota произвел два выстрела из травмата и попал в руку водителю Jaguar", — цитирует одно из местных изданий одесситку Владиславу.

Ожесточенное столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"

В Киеве возле здания Администрации президента в среду произошли потасовки между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые вышли на акцию протеста. Вкладчики пытались прорваться к АП, однако правоохранители перекрыли им путь. В результате между полицией и протестующими произошли столкновения. Полиция задержала руководителя группы вкладчиков "Михайловского" из Каменского.

Прокуратура расследует массовое побоище в Кировоградской области

Прокуратура начала расследовать правомерность применения физического воздействия правоохранителями при обеспечении правопорядка в селе Бережинка Кировоградской области 27 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В селе Бережинка во вторник произошло столкновение между правоохранителями, местными жителями и бойцами батальона "Донбасс". Как стало известно, причиной этому стал продолжающийся конфликт из-за агропредприятия "Нива-2010".

Украина присоединится к энергосистеме Европы

"Укрэнерго" подписала договор об условиях присоединения Украины к энергетической системе Европы, сообщил руководитель компании Всеволод Ковальчук. Документ был подписан во время Генеральной ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии в Брюсселе. Впервые Украина подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме в 2006 году.

В Украине вирус Petya заразил 12,5 тыс компьютеров

В Украине во время массированной хакерской атаки были инфицированы 12,5 тыс. компьютеров, говорится в блоге компании Microsoft. Вирус распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения (ПО) M.E.Doc украинского производства. Атаку провели с помощью "вируса-вымогателя", который является новым вариантом вредоносного ПО Ransom: Win32/Petya. В компании добавили, что процесс заражения был запущен после легального обновления M.E.Doc.

Звезды сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня" попали в базу "Миротворца"

Сайт "Миротворец" опубликовал данные о двух российских актерах Павле Майкове и Ольге Прокофьевой. Как отмечается на сайте, Майков, известный по роли Пчелы в фильме "Бригада", и Прокофьева, запомнившаяся ролью Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.

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В Украине в среду отмечается День Конституции, которая была принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Тогда длительное время ее не могли принять из-за острых дискуссий между президентом и парламентом относительно будущей формы правления.