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    Прокуратура расследует массовое побоище в Кировоградской области

    (обновлено: )105
    Согласно информации прокуратуры, проводится расследование по факту превышения полномочий должностными лицами ГУ Нацполиции в Кировоградской области, "КОРДа" и Нацгвардии.
    Столкновение между правоохранителями, селянами и бойцами Донбасса
    unn.com.ua

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура начала расследовать правомерность применения физического воздействия правоохранителями при обеспечении правопорядка в селе Бережинка Кировоградской области 27 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

    Столкновение между правоохранителями, селянами и бойцами Донбасса
    unn.com.ua
    Столкновения полиции, бойцов "Донбасса" и селян в Кировоградской области

    Накануне в селе Бережинка Кировоградской области во вторник произошло столкновение между правоохранителями, местными жителями и бойцами батальона "Донбасс". Как стало известно, причиной этому стал продолжающийся конфликт из-за  агропредприятия "Нива-2010".

    "Прокуратурой Кировоградской области начато расследование по факту превышения полномочий должностными лицами Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области, специального подразделения Национальной полиции "КОРД" и Национальной гвардии при обеспечении вчера, 27 июня 2017 года, общественного порядка в с. Бережинка Кировоградского района", — говорится в сообщении.

    В рамках досудебного расследования установлено, что сотрудниками полиции и Нацгвардии проводились мероприятия по обеспечению правопорядка вокруг спорного имущества агропредприятия в с. Бережинка и обнаружены на территории агропредприятия представители общественной организации "Внутренний корпус батальона Донбасс".

    "В ходе выяснения полицией истинной цели прибытия и законности действий этих лиц, которыми на тот момент не было предоставлено никаких соглашений на осуществление охранной деятельности и подтверждение их полномочий, оснований пребывания на территории предприятия, возникла стычка между правоохранителями и представителями общественной организации", — уточнили в прокуратуре.

    В результате столкновения полицейскими было применено физическое воздействие и причинены телесные повреждения нескольким лицам.

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