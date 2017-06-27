На место захвата фермы в Кировоградской области стянули бойцов добробатов

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. На место попытки рейдерского захвата сельхозпредприятия в Кировоградской области прибыли бойцы добровольческих батальонов, сообщил волонтер и активист Евгений Шевченко.

"Сейчас внутренний корпус батальона "Донбасс", а также боевые побратимы с "Айдара" и "ОУН" прибыли в Кировоградскую область для защиты и помощи фермерам, которые остались в одиночестве с произволом наемников-титушек и равнодушием власти", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

Скриншот Пост Евгения Шевченко в Facebook

Ранее сообщалось, что группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей.