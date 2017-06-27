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    Общество

    На место захвата фермы в Кировоградской области стянули бойцов добробатов

    (обновлено: )73612
    Сообщается, что внутренний корпус батальона "Донбасс", а также силовики из "Айдара" и "ОУН" во вторник прибыли в Кировоградскую область "для защиты и помощи фермерам".
    На место захвата фермы в Кировоградской области стянули бойцов добробатов
    Facebook Евгения Шевченко

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. На место попытки рейдерского захвата сельхозпредприятия в Кировоградской области прибыли бойцы добровольческих батальонов, сообщил волонтер и активист Евгений Шевченко.

    "Сейчас внутренний корпус батальона "Донбасс", а также боевые побратимы с "Айдара" и "ОУН" прибыли в Кировоградскую область для защиты и помощи фермерам, которые остались в одиночестве с произволом наемников-титушек и равнодушием власти", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

    Скриншот
    Пост Евгения Шевченко в Facebook

    Ранее сообщалось, что группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей. 

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