В Одессе дорожный конфликт закончился стрельбой

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Дорожный конфликт в районе "Вузовского" в Одессе закончился стрельбой, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные очевидцев.

"Полиция сработала моментально (через канал в "Телеграмме") – меньше 2 минут и подскочил экипаж. На 102 дозвонилась с трудом. Водители не поделили дорогу, пассажир Toyota произвел два выстрела из травмата и попал в руку водителю Jaguar", — цитирует ak.od.ua одесситку Владиславу Швец.

ak.od.ua Конфликт в Одессе

По данным СМИ, водитель Jaguar находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве со стрельбой ограбили секонд-хенд.