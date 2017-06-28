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    Происшествия

    В Одессе дорожный конфликт закончился стрельбой

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    По данным СМИ, в результате дорожного конфликта в Одессе пассажир Toyota произвел два выстрела из травмата и попал в руку водителю Jaguar, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
    Конфликт в Одессе
    ak.od.ua

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Дорожный конфликт в районе "Вузовского" в Одессе закончился стрельбой, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные очевидцев.

    "Полиция сработала моментально (через канал в "Телеграмме") – меньше 2 минут и подскочил экипаж. На 102 дозвонилась с трудом. Водители не поделили дорогу, пассажир Toyota произвел два выстрела из травмата и попал в руку водителю Jaguar", — цитирует ak.od.ua одесситку Владиславу Швец.

    ak.od.ua
    Конфликт в Одессе

    По данным СМИ, водитель Jaguar находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве со стрельбой ограбили секонд-хенд.

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