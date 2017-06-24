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    Стрельба в Калифорнии: один человек погиб, один ранен - СМИ

    (обновлено: )11
    Как сообщается, один человек был ранен и умер на месте, второй получил ранение в руку. Предполагаемый подозреваемый забаррикадировался в доме, полиция ведет операцию по его нейтрализации.
    Полиция США
    REUTERS Carlo Allegr

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В калифорнийском городе Нэшнл-Сити в пригороде Сан-Диего произошла стрельба. Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC cо ссылкой на очевидцев.

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    В результате стрельбы один человек погиб, один ранен.

    Согласно информации, один человек был ранен и умер на месте, второй получил ранение в руку. Предполагаемый подозреваемый забаррикадировался в доме, полиция ведет операцию по его нейтрализации. Подробности неизвестны.

    Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при стрельбе в Сан-Франциско в отделении курьерской компании UPS. Среди погибших также и устроивший стрельбу человек. Источник сообщил, что после того, как он расстрелял сотрудников, он покончил с собой.

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