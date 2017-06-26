В Николаевской области выпускной закончился массовой дракой и стрельбой

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Во время выпускного вечера в селе Лукановка Кривоозерского района Николаевской области произошла массовая драка между отдыхающими и прибывшей на праздник группой лиц, пострадали пять человек, сообщает местное издание "Преступности.нет".

Инцидент произошел в воскресенье.

"Вчера был выпускной бал в селе Лукановка, подъехало несколько машин с армянами, и началась поножовщина. Трое ранены: подрезали, сломанная челюсть и огнестрельные ранения", – сообщил очевидец изданию.

Начальник Кривоозерского отдела полиции Александр Горпинич подтвердил факт конфликта и характер ранений пострадавших. По его словам, на выпускной вечер приехала группа людей, у которых возникла драка с празднующими. После первой волны конфликта "гости" вызвали подмогу, что переросло в массовое столкновение.

Согласно сообщению, двое пострадавших были госпитализированы, еще троим медицинская помощь была предоставлена на месте происшествия.

Как пишет издание "Новости N", возле местного дома культуры, возле кафе, где проходило празднование, незнакомец оскорбил присутствующую женщину. За нее заступился мужчина, который кулаками проучил обидчика. На этом конфликт изначально завершился. После этого нападавший ушел, но через какое-то время вернулся, но с подмогой.

Лукановский сельский голова Елена Люшенко сообщила, что нападавший вернулся с подмогой на 2-3 машинах, в которых находились жители Врадиевского района, армяне по национальности. Началась массовая драка, в которой пострадали пять человек — все местные жители.

Около пятнадцати инициаторов драки с места происшествия скрылись. Выпускники не пострадали.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства, а также личности непосредственных участников и зачинщиков драки.

Ранее в киевском Гидропарке конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой ножевое ранение получил военнослужащий. По предварительным данным, в драке принимало участие шесть человек.