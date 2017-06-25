Выборы в парламент Албании: подкуп, драки и стрельба

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости Украина. В воскресенье проходят выборы в парламент Албании. Выборы проходят с многочисленными нарушениями и инцидентами: попытками подкупа голосующих, запугиванием избирателей, драками и даже стрельбой. Об этом сообщает новостной портал Пресс24.

Всего, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Албании, в выборах участвуют 18 политических объединений, электоральным правом обладают 3,4 миллиона человек, которые смогут проголосовать на 5,3 тысячи участков с 07.00 (08.00 по Киеву) до 19.00 (20.00 по Киеву). За ходом голосования следят 5,3 тысячи зарубежных и местных наблюдателей.

По данным портала, днем зафиксированы многочисленные попытки подкупа избирателей, в связи с чем задержаны десятки человек. Крупнейший инцидент произошел в населенном пункте Шенджин, где на активиста Социалистического движения за интеграцию напали несколько человек перед избирательным участком и, как сообщается, ранили его из огнестрельного оружия.

Президент страны и экс-председатель движения Илир Мета уже отправился из Тираны на место происшествия. "Наркобандиты не могут держать Албанию в заложниках", — передает портал слова главы государства.

Лидер оппозиционной Демократической партии (ДП) Люльзим Баша днем отозвал наблюдателей с тридцати участков, где, по его данным, на граждан оказывалось давление. Оппозиция также сообщает о массовых случаях фотографирования бюллетеней.

В то же время наблюдатель правящей Социалистической партии (СП) Арбен Кирчуку был избит несколькими неизвестными перед одним из мест для голосования в Эльбасане и доставлен в городскую больницу.

Выборы проходят в девятый раз после введения в Албании многопартийной системы в 1991 году в результате падения режима Энвера Ходжи. Они стали первыми после вступления страны в НАТО в 2009 году и получения статуса кандидата в ЕС в 2014. Граждане выбирают 140 депутатов однопалатного парламента в 12 административных округах, при этом порог для прохождения в законодательный орган составляет 3% для партий и 5% для коалиций.

Крупнейшими соперниками являются коалиция правящей СП Рамы (правит с 2013 года) и коалиция вокруг ДП Баши (во власти в 2005-2013 годах), первым в нынешнем созыве принадлежит 64 мандата, вторым – 49. Третьей политической силой Албании является Социалистическое движение за интеграцию (СДИ) с 20 мандатами, которое сейчас возглавляет Петрит Василий, его предыдущий лидер – Илир Мета был избран в апреле седьмым президентом страны.

Ранее сообщалось, что во втором туре в Национальное собрание (нижняя палата) Франции победу одержало движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика".