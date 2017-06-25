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    Выборы в парламент Албании: подкуп, драки и стрельба

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    Крупнейший инцидент произошел в населенном пункте Шенджин, где на активиста Социалистического движения за интеграцию напали несколько человек перед избирательным участком и, как сообщается, ранили его из огнестрельного оружия.
    Голосование. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июн – РИА Новости Украина. В воскресенье проходят выборы в парламент Албании. Выборы проходят с многочисленными нарушениями и инцидентами: попытками подкупа голосующих, запугиванием избирателей, драками и даже стрельбой. Об этом сообщает новостной портал Пресс24.

    Борислав Розенблат
    УНИАН
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    Всего, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Албании, в выборах участвуют 18 политических объединений, электоральным правом обладают 3,4 миллиона человек, которые смогут проголосовать на 5,3 тысячи участков с 07.00 (08.00 по Киеву) до 19.00 (20.00 по Киеву). За ходом голосования следят 5,3 тысячи зарубежных и местных наблюдателей.

    По данным портала, днем зафиксированы многочисленные попытки подкупа избирателей, в связи с чем задержаны десятки человек. Крупнейший инцидент произошел в населенном пункте Шенджин, где на активиста Социалистического движения за интеграцию напали несколько человек перед избирательным участком и, как сообщается, ранили его из огнестрельного оружия.

    Президент страны и экс-председатель движения Илир Мета уже отправился из Тираны на место происшествия. "Наркобандиты не могут держать Албанию в заложниках", — передает портал слова главы государства.

    Лидер оппозиционной Демократической партии (ДП) Люльзим Баша днем отозвал наблюдателей с тридцати участков, где, по его данным, на граждан оказывалось давление. Оппозиция также сообщает о массовых случаях фотографирования бюллетеней.

    В то же время наблюдатель правящей Социалистической партии (СП) Арбен Кирчуку был избит несколькими неизвестными перед одним из мест для голосования в Эльбасане и доставлен в городскую больницу.

    Выборы проходят в девятый раз после введения в Албании многопартийной системы в 1991 году в результате падения режима Энвера Ходжи. Они стали первыми после вступления страны в НАТО в 2009 году и получения статуса кандидата в ЕС в 2014. Граждане выбирают 140 депутатов однопалатного парламента в 12 административных округах, при этом порог для прохождения в законодательный орган составляет 3% для партий и 5% для коалиций.

    Крупнейшими соперниками являются коалиция правящей СП Рамы (правит с 2013 года) и коалиция вокруг ДП Баши (во власти в 2005-2013 годах), первым в нынешнем созыве принадлежит 64 мандата, вторым – 49. Третьей политической силой Албании является Социалистическое движение за интеграцию (СДИ) с 20 мандатами, которое сейчас возглавляет Петрит Василий, его предыдущий лидер – Илир Мета был избран в апреле седьмым президентом страны.

    Ранее сообщалось, что во втором туре в Национальное собрание (нижняя палата) Франции победу одержало движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика".

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