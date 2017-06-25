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    В Киевской области фермер устроил стрельбу: есть раненые

    (обновлено: )13120
    По данным полиции, во время конфликта, который произошел между фермерами на поле в селе Старая Оржица Згуровского района, мужчина открыл прицельный огонь из охотничьего ружья по соседям-фермерам.
    Ружье. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В Киевской области фермер открыл огонь из охотничьего оружия по соседям, в результате чего были ранены два человека, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции.

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    "Во время конфликта, который произошел между фермерами на поле в селе Старая Оржица Згуровского района, мужчина открыл прицельный огонь из охотничьего ружья по соседям-фермерам. Двух местных жителей с огнестрельными ранениями доставили в больницу", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, конфликт произошел из-за того, что одни фермеры загородили проезд другому фермеру и его сыну. "Возникла ссора и на почве внезапно возникших неприязненных отношений, сын фермера взял в автомобиле гладкоствольное ружье "МР-27Н" и выстрелил несколько раз в воздух. Его отец тоже достал свое охотничье оружие "МЦ 2001", калибра 20 мм, но совершил два прицельных выстрела в сторону рабочих", — добавили в полиции.

    На месте происшествия сотрудники полиции изъяли оружие и задержали мужчину, который стрелял. По данному факту полиция завела дело по статье 15 "покушение на преступление" и статье 115 "умышленное убийство", следствие продолжается.

    Как сообщалось ранее, в Киеве двое водителей не поделили дорогу, в результате один ранил второго из травматического пистолета.

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